FdI Pordenone, il 3 febbraio inaugurazione nuova sede

PORDENONE – Fratelli d’Italia Pordenone inaugurerà sabato 3 febbraio, dalle 11:00, la nuova sede in città. Uno spazio, ampio e facilmente accessibile per favorire le occasioni di incontro, in via Molinari 45/A.

A fare gli onori di casa saranno il Ministro sen. Luca Ciriani, il Presidente di Fratelli d’Italia Pordenone on. Emanuele Loperfido e il Sindaco Alessandro Ciriani. Contestualmente all’inaugurazione ci sarà l’intitolazione ufficiale alla memoria di Gastone Parigi, alla presenza dei familiari.

“Una guida e un esempio per tutti noi che con caparbietà, passione e indiscutibili doti ci ha condotto negli anni della traversata nel “deserto”, facendo crescere, con pungoli e stimoli la classe dirigente di questi anni – evidenzia il Presidente Loperfido ricordando lo storico politico pordenonese -.

Apriamo la sede agli amministratori, ai circoli come ai simpatizzanti e a chi ci ha dato fiducia, che scegliendoci e confermandoci come primo partito ci chiedono ogni giorno risposte concrete, in linea con l’azione del nostro Presidente Meloni e del Governo.

Gli spazi grandi sono figli della volontà di continuare a formare gli amministratori e far crescere la futura generazione. Riunioni politiche, corsi di formazione e momenti di confronto per affrontare le continue sfide che ci attendono”.