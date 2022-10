Ficco oro, Bomben bronzo, i pesisti pordenonesi sugli scudi ai campionati europei

PORDENONE – Allori europei per i pesisti pordenonesi. Ai recenti campionati europei Juniores ed Under 23 tenutisi a Durazzo, in Albania,

Cristiano Ficco, atleta delle Fiamme Azzurre cresciuto nell’High Quality Power di San Giorgio della Richinvelda, ha vinto il titolo di Campione Europeo Under 23, mentre Martina Bomben (nella foto), portacolori della Pesistica Pordenone ha vinto la medaglia di bronzo tra gli Juniores.

Ficco nella categoria -85 kg si è messo al collo ben tre medaglie d’oro: 165 kg di strappo, 200 kg di slancio, per un totale di 365 kg. Una gara condotta dall’inizio alla fine dall’Azzurro, che ha tentato anche il nuovo record di slancio, con 212 kg, girati perfettamente, ma che purtroppo non si sono incastrati per un soffio. Un peso questo che gli consentirebbe di comodamente di andare alle prossime Olimpiadi (il record mondiale è 217).

Martina Bomben, al suo ultimo anno da Juniores, ha vinto invece la sua prima medaglia internazionale, dimostrandosi pronta per una bella carriera da professionista. Nella categoria fino a 49 kg, al termine di una lunga battaglia, è arrivata terza nello strappo con 69 kg, nello slancio con 87 kg e nel totale. Nello slancio ha peraltro fallito di un soffio la terza prova a 90 kg, che le avrebbe consentito di conquistare l’argento. L’atleta pordenonese si è piazzata alle spalle della rumena Valentina Cambei, astro nascente della pesistica femminile internazionale, già indicata dagli addetti ai lavori come una futura medaglia olimpica, e di un’atleta georgiana. “E’ stata un’annata super per Martina – ha detto il suo tecnico, Luigi Grando – ha mantenuto senza problemi la categoria di peso e si avvia ad un ingresso tra i Seniores da protagonista”.

Piergiorgio Grizzo