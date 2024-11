Fidapa, successo per Le Donne del Tessile di Gina Morandini

PORDENONE – Molto partecipato, piacevole ed interessante il Convegno FIDAPA “Le Donne del Tessile del Friuli Venezia Giulia si raccontano – tra Arte e Imprenditoria”, sul tema internazionale della cooperazione, organizzato dalla Past Presidente Annamaria Poggioli, svoltosi il 29 ottobre u.s. presso la Sala Convegni dell’Hotel Santin, con il patrocinio della Fondazione Giovanni Santin Onlus, Le Arti Tessili, l’Associazione Panorama e la sezione FIDAPA BPW di Udine.

Un’atmosfera calda e femminile creata dalle relatrici, artiste del tessile, con le loro luminose opere di preziosi materiali ed installazioni uniche nella sala (la Cascata di luce del giapponese Noriko Tomita, il Cuscino di chiodi di Virginia Fabris a richiamo del tema della violenza contro le donne, fino a scialli luminosi e caldi, lavorati a mano e a telaio), ha accompagnato i lavori, aperti dal saluto da remoto da Roma, di Carla Laura Petruzzelli, Past Presidente Distrettuale.

Attraverso le voci di Liviana Di Giusto, Antonella Pizzolongo, Ilaria Bomben, Flavia Caffi, Tiziana Infanti, Rosanna Colloricchio, Elena Sanguankeo, è stata narrata una storia che ha richiamato il lavoro delle donne, delle loro piccole mani laboriose e creative attraverso i secoli e della grande maestra a cui gli ultimi 30 anni devono molto, Gina Morandini, che ha saputo investire sulla risorsa giovanile, di cui si sono potuti apprezzare i risultati nel corso del convegno.

Hanno intercalato queste storie, i canti antichi e popolari di fili e filande, di donne instancabili, delle bravissime Patrizia Bertoncello e Nilla Patrizio del Duo “Canti Erranti”.

Il “filo”, la connessione che nei tempi è riuscito e ancora riesce a creare, da una comunità all’altra, da una cultura all’altra, è stato il grande protagonista.

Apprezzabile ed encomiabile il grande lavoro di ricerca di tutte ed in particolare dell’arte terapeuta Ilaria Bomben, che, con l’Officina Creativa a Maniago, ha saputo fare della Fiber Art uno strumento di recupero nella quotidianità dei disabili.

La serata ha insegnato molto e, come ha affermato la Presidente, Morena Cristofori, in particolare in merito al “ valore della solidarietà” che passa attraverso il lavoro e le opere delle Fiber Artiste.

A loro diciamo grazie per aver fornito, con i loro racconti, modelli di vera amicizia, creatività, impegno sociale, professionalità, intrecciando fili, colori, materiali attraverso reti di proficua cooperazione fra donne, senza dimenticare chi ce le ha fatte conoscere, Annamaria Poggioli, dal 2012 Presidente de “Le Arti Tessili” di Maniago.

Antonietta Maria Di Paola