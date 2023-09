Fiera, il 7 si inaugurano due nuovi padiglioni

PORDENONE – Saranno inaugurati giovedì 7 settembre alle ore 18.30 i padiglioni 5 bis e 5 ter, due nuove strutture mobili che coprono un’area complessiva di oltre 3.200 mq. adiacenti all’ingresso centrale del quartiere fieristico di Pordenone.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e si concluderà con un brindisi offerto da Pordenone Fiere.

Le due nuove tendostrutture sono connesse tra di loro da un corridoio coperto che mette in collegamento l’ingresso centrale e il centro servizi della fiera con il padiglione 5. Completeranno a breve la logistica del nuovo blocco espositivo due nuove con i padiglioni 4 e 6.

L’investimento per queste opere è stato di circa 2,5 milioni di euro che Pordenone Fiere ha finanziato interamente con risorse generate dalla gestione. Si aprono quindi nuove possibilità di business per Pordenone Fiere e per gli organizzatori esterni: disponibilità di più aree espositive tecnologicamente attrezzate e maggiore flessibilità nell’utilizzo modulare dell’intero quartiere fieristico che così può ospitare più eventi in contemporanea.

“Questo consiglio di amministrazione ha realizzato un importante investimento strutturale che era indispensabile per permettere a Pordenone Fiere di fare un salto di qualità – il commento di Renato Pujatti presidente – alcune manifestazioni hanno bisogno di nuove aree espositive per crescere, Sicam, Samuexpo ad esempio, altri eventi richiedono spazi flessibili per momenti conviviali, convegni, incontri, ad esempio Coiltech, Rive, Aquafarm. I nuovi padiglioni danno risposta a queste necessità e aprono nuove prospettive di sviluppo per la nostra azienda e di conseguenza ricadute economiche per tutto il territorio – conclude Pujatti”

Il primo utilizzo è previsto per la manifestazione Coiltech, Fiera internazionale dei materiali e macchinari per la produzione di motori elettrici, in programma il 20 e 21 settembre e a seguire SICAM, Salone dei componenti e accessori per l’industria del mobile dal 17 al 20 ottobre.