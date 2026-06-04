di anni 63
Ne danno il doloroso annuncio:
la moglie Rosanna con il figlio Cristian, la sorella, la suocera,
i cognati, la cognata, i nipoti, gli zii, i cugini e parenti tutti.
Il rito funebre si svolgerà Sabato 6 Giugno alle ore 15:oo
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.
A cerimonia terminata il caro Renato
troverà sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Venerdì sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
stringersi al dolore della famiglia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Renato Bettin Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo