Finanza, arrestato un pakistano per spaccio stupefacenti

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino pakistano per spaccio di stupefacenti, sequestrandogli 16 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 585 euro in contanti.

Il 14 novembre, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio svolto all’interno di un parco cittadino, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno controllato un uomo, che, mentre manifestava insofferenza, cercava maldestramente con i piedi di interrare un oggetto, rivelatosi essere – dal recupero immediatamente fatto – un bilancino di precisione.

Per tale ragione e per la reticenza al controllo, l’uomo, un cittadino pachistano di 33 anni, è stato, quindi, accompagnato presso la sede del Comando Provinciale di Pordenone dove, conservate nelle tasche, i Finanzieri hanno rinvenuto 15 dosi di cocaina ed un “sasso” della stessa sostanza, per complessivi 16 grammi, oltre a 585 euro in banconote di vario taglio.

Attesa la flagranza del reato di spaccio, il cittadino pachistano è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, associato alla locale Casa Circondariale.

L’attività di servizio si inquadra nel più ampio dispositivo di monitoraggio, prevenzione e contrasto della criminalità, messo in atto – in coordinamento con le altre Forze di Polizia – dalle Fiamme Gialle pordenonesi per reprimere i fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti e di devianza giovanile nel centro cittadino e nella provincia.