Finissage mostra fotografica “Ferma la Violenza” di Renzo Daneluzzi il 19

PORDENONE – Pordenone, Galleria d’arte Giovanni Santin, martedì 19 dicembre, 20.45

Finissage mostra fotografica “Ferma la Violenza” di Renzo Daneluzzi, curata da Franca Benvenuti.

La serata prevede, oltre alla possibilità di ammirare le mostre di Renzo Daneluzzi e di Gianni Pasotti, l’ascolto di una serie di letture interpretate dalla Compagnia Nuda Scena con l’intervento musicale della violinista Elena Allegretto.



Le letture fanno parte del progetto “Vite Controcorrente” nato dalla volontà di raccontare storie di donne che hanno avuto un ruolo determinante nella vita di tutti noi e che hanno rivoluzionato concetti, ambiti, approcci ad esclusivo appannaggio del mondo maschile. Per la Compagnia Nuda Scena portare alla luce vite sconosciute, nomi ignoti ai più e rendersi conto che certi mutamenti sono avvenuti grazie a capacità femminili in tempi immemori, rappresenta la giusta sintesi per parlare al femminile.

Si dà così la possibilità di far conoscere vissuti non particolarmente noti di donne cadute nel dimenticatoio, ma che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia delle conquiste femminili. Ce ne sono moltissime e in ogni ambito: politico, sociale, sportivo, culturale.

Il progetto si presenta in duplice veste: raccontare le storie di vita (letture interpretative, rappresentazioni) e unire alle parole la musica al fine di rendere lo spettacolo ancora più emozionante e piacevole. Con i brani, scelti ed eseguiti al violino dalla maestra Elena Allegretto, si crea così un perfetto connubio per trascorrere un momento di riflessione e di leggerezza, mai come ora, così necessario.

Franca Benvenuti