Campagna di promozione numero antiviolenza 1522 sui mezzi pubblici

PORDENONE – L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone coerentemente con l’impegno costante profuso tutto l’anno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne, ha aderito all’iniziativa promossa da Anci Nazionale e dal Dipartimento Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri per pubblicizzare il numero verde 1522 antiviolenza e anti stalking, tramite il posizionamento di apposite locandine informative sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Grazie alla collaborazione di Atap il materiale è stato distribuito su tutti i mezzi in circolazione adibiti a trasporto urbano ed extraurbano, raggiungendo in questo modo tutta l’Area Vasta del Friuli Occidentale.

“La collaborazione con Atap – sottolinea l’Assessora alle Pari Opportunità Cucci – si inserisce a pieno titolo in quel lavoro di rete interistituzionale che portiamo avanti da tanti anni e che di fatto ha reso Pordenone fucina di buone prassi riconosciute livello nazionale.

La violenza di genere è un fenomeno strutturale e trasversale, diffuso nelle sue diverse forme in tutti gli strati sociali e in tutte le fasce di età. È fondamentale dunque che il messaggio raggiunga il maggior numero di persone e in questo il trasporto pubblico costituisce uno strumento molto utile e efficace”.

“E’ sempre più evidente – afferma l’Assessora alla mobilità e ai trasporti Lidia Diomede – che il primo passo per uscire da situazioni di violenza sia quello di chiedere aiuto, di uscire dall’isolamento in cui ci pone l’errata convinzione di riuscire da soli a gestire il problema. Il numero 1522 deve diventare un numero conosciuto da tutti, al pari degli altri numeri per la gestione delle emergenze, perché venga naturale utilizzarlo al bisogno. Grazie alla disponibilità e collaborazione di Atap tutti gli utenti del Trasporto Pubblico Locale avranno modo di conoscerlo e memorizzarlo. Un altro passo per sconfiggere insieme questa piaga sociale.”

Chi chiama il 1522 trova ascolto, consiglio e indirizzamento ai centri violenza territoriale. A Pordenone il centro antiviolenza di riferimento è Voce Donna, che vanta una esperienza consolidata e altamente qualificata e può essere anche contatto direttamente al numero 0434 21779.

La promozione del numero 1522 sui mezzi di trasporto pubblici avviata nell’ambito nel calendario degli eventi contro la violenza sulle donne realizzato assieme al Protocollo dei 50 Comuni, verrà ripetuta nel corso dell’anno e tramite il coinvolgimento del Tavolo per le parità di genere Anci Fvg, di cui è referente la stessa Cucci, potrà avere diffusione regionale.