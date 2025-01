Giornata del Tricolore: 228° anniversario della bandiera italiana

PORDENONE – Lunedì 6 gennaio si celebrerà in città la Giornata del Tricolore, festa della bandiera italiana che, come da tradizione sfilerà per la Contrada Maggiore accompagnata dai Bersaglieri dell’ANB della Provincia di Pordenone.

Pur essendo il 7 gennaio la data ufficiale di tale ricorrenza – giunta ormai al suo 228° anniversario – quest’anno si è deciso di festeggiarla il giorno dell’Epifania, per consentire a molte più persone di parteciparvi.

​

Come da tradizione, un Tricolore lungo ben 85 metri si spiegherà attraverso per le principali vie cittadine, preceduto dalla Fanfara di San Giorgio di Nogaro, accompagnato dal vicesindaco reggente Alberto Parigi, dagli assessori comunali, da autorità civili e militari, dai rappresentanti delle Associazioni d’Arma, da cittadini e bambini della città.

​

Il corteo avrà inizio alle ore 10.00 davanti al Municipio, percorrerà Corso Vittorio Emanuele II, proseguirà per le principali vie cittadine e giungerà in piazza XX Settembre, dove alle ore 11.00 la Fanfara di San Giorgio di Nogaro eseguirà alcuni brani e dove si terranno le premiazioni di 5 istituti scolastici.

​

Infatti, anche per questa edizione, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Pordenone ha coinvolto i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città e ha indetto un concorso grafico/letterario. Il tema della competizione è stato l’Inno nazionale e, per presentare agli alunni il Tricolore e narrarne le vicende, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Pordenone si è recata in visita in diverse scuole cittadine, riscuotendo notevole interesse.

​

Il tema del concorso supporta l’iniziativa nata in seno all’assessore allo sport del Comune di Pordenone che ha voluto realizzare una pennetta USB contenente l’intero Inno scritto dal giovane patriota Goffredo Mameli con il testo completo, nonché alcune note della sua vita e di quella di Michele Novaro, il compositore che lo mise in musica. Un gadget che l’assessore Walter De Bortoli ha consegnato personalmente a tutte le società sportive di Pordenone in occasione degli auguri di Natale (con l’auspicio che queste lo facciano suonare in occasione delle gare sportive) e che sarà donato anche agli istituti scolastici cittadini.

​

Ad essere premiati con buoni acquisti di cancelleria saranno gli studenti di 15 classi di 5 istituti che hanno partecipato con disegni, testi ed elaborati: le primarie De Amicis, Gozzi, Grigoletti e IV Novembre e la secondaria di I° grado Pasolini, tutti accompagnati da dirigenti scolastici e insegnanti.

​

Per consentire a tutti di ammirare i lavori realizzati dai ragazzi, dal 5 al 15 gennaio 2025 il chiostro della Biblioteca civica ne ospiterà la mostra. Questo concorso intende promuovere tra i giovani l’opportunità di esprimere le loro emozioni e riflessioni sull’inno italiano, sul simbolo di identità e di libertà che rappresentava ieri come oggi e sui personaggi storici a esso legati.

​Quindi, lunedì 6 gennaio tutti in Corso Vittorio per festeggiare il Tricolore e accompagnarlo in corteo lungo le vie del centro.

​In occasione del passaggio del Tricolore è stata emanata un’ordinanza dalla Polizia Locale che prevede la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutti i veicoli dalle ore 9.30 lungo il percorso: corso Vittorio Emanuele II, piazza Cavour, corso Garibaldi, via XXX Aprile, viale Marconi (corsia bus), viale Dante, via Santa Caterina, piazza Risorgimento, viale Cossetti con arrivo in piazza XX Settembre, limitatamente al passaggio del corteo a seguito del Tricolore e sino al termine delle necessità.