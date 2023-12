Giovane parte dal parcheggio e sfonda la vetrata del ristorante

PORDENONE – Ha sfondato con l’auto una vetrata del diner “America graffiti” in via Prasecco, a Pordenone, in quel momento chiuso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di sabato 30 dicembre e la protagonista è una 25enne di San Giorgio al Tagliamento, la cui parte anteriore della Fiat Punto si è infilata all’interno del locale vuoto.

L’utilitaria era parcheggiata e uscendo dallo stallo, la giovane, rimasta illesa, ha sbagliato marcia e l’auto è finita contro la vetrata, che si è staccata ed è rimasta in bilico sopra il cofano.

Sul posto sono giunti ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. I pompieri hanno tirato fuori l’automobile dal locale, poi hanno sollevato la vetrata.

I vigili urbani di Pordenone hanno eseguito i rilievi e sottoposto all’etilometro la conducente: la giovane è risultata negativa all’alcoltest.