Giuseppe Solimene è il nuovo questore di Pordenone

PORDENONE – Giuseppe Solimene, 61 anni, da oggi è il nuovo questore di Pordenone, dopo una lunga esperienza, durata oltre 13 anni, in Toscana, durante la quale ha ottenuto le promozioni di vicario del questore di Firenze e di dirigente superiore interregionale. E’ al suo primo incarico come questore. Nella prima parte della carriera in polizia, Solimene ha avuto diverse esperienze, anche sul campo, in Puglia e a capo del Commissariato di Cortina d’Ampezzo (Belluno), dove ha prestato servizio dal 2007 al 2011.

In Toscana, tra i vari incarichi, ha diretto per 7 anni il Commissariato del centro fiorentino “San Giovanni” e ha coordinato servizi di ordine pubblico per manifestazioni anche di rilevanza internazionale. Ha maturato esperienza nel campo della progettazione della logistica della polizia di Stato, declinando il proprio impegno soprattutto nella prevenzione degli infortuni e della eco-sostenibilità.

“C’è tanta voglia di fare e di lavorare, nell’interesse di questa comunità laboriosa, degna della massima attenzione nel campo della sicurezza – ha detto Solimene questa mattina, a margine di un incontro con la stampa, nel giorno dell’insediamento -.

Già quando mi trovavo a Cortina ho avuto modo di conoscere con continuità il territorio del Friuli Venezia Giulia e me ne innamorai, con l’auspicio di potermi mettere in futuro al suo servizio. Oggi è arrivato quel giorno”