Business Forum Transadriatico Italia-Serbia a Pordenone

PORDENONE – Conto alla rovescia in vista del Business Forum Transadriatico Italia-Serbia. Il convegno si svolgerà venerdì 2 febbraio a Pordenone Fiere, in sala Zuliani, dalle 11:30, durante SamuExpo 2024, Salone di riferimento internazionale dei settori metalmeccanico, plastico e subfornitura. Iniziativa di Pordenone Fiere con Confindustria Alto Adriatico, patrocinio della Camera dei Deputati.

“Un attestato che certifica l’importanza dell’evento. Metteremo insieme istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori di Italia e Serbia per promuovere un dialogo che sia da stimolo per far crescere la collaborazione fra i nostri Paesi – spiega l’onorevole Emanuele Loperfido, membro delle Commissioni Esteri e Difesa della Camera, che ha collaborato all’organizzazione del Forum -.

Operando come sistema ci sono le condizioni per consolidare l’esistente partnership e aprire nuovi orizzonti che generino opportunità per entrambe le parti”. Sui Balcani, le cui nazioni stanno entrando progressivamente nell’Unione Europea, “l’Italia può e deve credere e investire sempre più – evidenzia il deputato pordenonese -.

Valorizzare i rapporti di vicinato, e il nostro Friuli Venezia Giulia, territorio predisposto all’impresa, ne è il ponte naturale, è mai come ora fondamentale in un contesto mondiale in cui i conflitti purtroppo in essere complicano e rallentano gli scambi commerciali”.