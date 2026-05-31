19.7 C
Pordenone
lunedì , 1 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pesistica Pordenone, le Magnifiche 7 per il Tricolore

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – Sette atlete pronte a dare battaglia in pedana. La Pesistica Pordenone mette gli occhi sulla vetrina più importante d’Italia per i Campionati Italiani Assoluti e di Specialità 2026, in programma il 13 e 14 giugno al Palazzetto dello Sport del CUS Bari, con l’ambizioso obiettivo societario di contendere il primato nazionale a squadre alle Fiamme Oro.

A fotografare il clima nel clan pordenonese è il tecnico del Centro Sportivo Esercito e della Pesistica Pordenone Luigi Grando: “La condizione delle nostre ragazze è ottimale e ci fa ben sperare. Ogni singola atleta va a Bari con un traguardo preciso, che sia la riconferma, il riscatto o la scoperta del grande palcoscenico”.

A rompere il ghiaccio saranno le categorie più leggere. Nella 49 kg Eleni Battistetti (classe 2004) sale in Puglia con un intento chiarissimo: blindare la sua leadership nazionale e confermare il titolo italiano assoluto. Subito dopo, la pedana della 53 kg vedrà protagonista la potenza di Martina Bomben (classe 2002, Pesistica Pordenone e Centro Sportivo Esercito). Per lei si preannuncia una sfida stellare e ad altissimo livello con la compagna d’Esercito Giulia Imperio. Forte dell’argento conquistato l’anno scorso alla Coppa del Mediterraneo, Martina punta a dimostrare il suo eccellente stato di forma per guadagnarsi la convocazione in azzurro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto di fine agosto.

I riflettori si accenderanno poi sulla categoria 86 kg, dove la Pesistica Pordenone schiererà un poker d’assi formidabile. A guidare il gruppo c’è la leader Sara Dal Bò (classe 2009), determinata a riscattare le ultime uscite internazionali; la pordenonese vuole capitalizzare in pedana il grande lavoro svolto in palestra e mostrare i suoi netti miglioramenti.

Al suo fianco ci sarà Carlotta Cavaliere (classe 2011), la più giovane del quartetto, intenzionata a confermare la sua ottima condizione per mettere al sicuro il pass per i Campionati Europei Under 15, in programma a fine agosto a Pristina, in Kosovo. Nella stessa gara vedremo anche Elisa Crovato (2000), qualificata per la specialità dello strappo, che salirà in pedana nella doppia veste di atleta e allenatrice per togliersi una bellissima soddisfazione personale. Infine, la vera new entry del gruppo è Silvia Biasotto (1998), atleta in costante e netta crescita prestazionale che va a Bari per giocarsi un posto sul podio. Di lei il tecnico Grando dice: “Ha margini di miglioramento enormi e può dare tantissimo alla nostra pesistica”.

A chiudere lo sbarramento delle categorie pesanti ci sarà Alessia Bellia (classe 2011) nella 86+ kg. Al debutto assoluto dopo soli due anni di attività e una progressione di carichi sbalorditiva, Alessia affronta questa vetrina per consacrare la sua crescita e spingere la squadra verso lo storico primato societario. Le premesse per un grande campionato ci sono tutte: per la Pesistica Pordenone la sfida al vertice è ufficialmente aperta.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.