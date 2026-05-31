Pesistica Pordenone, le Magnifiche 7 per il Tricolore

PORDENONE – Sette atlete pronte a dare battaglia in pedana. La Pesistica Pordenone mette gli occhi sulla vetrina più importante d’Italia per i Campionati Italiani Assoluti e di Specialità 2026, in programma il 13 e 14 giugno al Palazzetto dello Sport del CUS Bari, con l’ambizioso obiettivo societario di contendere il primato nazionale a squadre alle Fiamme Oro.

A fotografare il clima nel clan pordenonese è il tecnico del Centro Sportivo Esercito e della Pesistica Pordenone Luigi Grando: “La condizione delle nostre ragazze è ottimale e ci fa ben sperare. Ogni singola atleta va a Bari con un traguardo preciso, che sia la riconferma, il riscatto o la scoperta del grande palcoscenico”.

A rompere il ghiaccio saranno le categorie più leggere. Nella 49 kg Eleni Battistetti (classe 2004) sale in Puglia con un intento chiarissimo: blindare la sua leadership nazionale e confermare il titolo italiano assoluto. Subito dopo, la pedana della 53 kg vedrà protagonista la potenza di Martina Bomben (classe 2002, Pesistica Pordenone e Centro Sportivo Esercito). Per lei si preannuncia una sfida stellare e ad altissimo livello con la compagna d’Esercito Giulia Imperio. Forte dell’argento conquistato l’anno scorso alla Coppa del Mediterraneo, Martina punta a dimostrare il suo eccellente stato di forma per guadagnarsi la convocazione in azzurro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto di fine agosto.

I riflettori si accenderanno poi sulla categoria 86 kg, dove la Pesistica Pordenone schiererà un poker d’assi formidabile. A guidare il gruppo c’è la leader Sara Dal Bò (classe 2009), determinata a riscattare le ultime uscite internazionali; la pordenonese vuole capitalizzare in pedana il grande lavoro svolto in palestra e mostrare i suoi netti miglioramenti.

Al suo fianco ci sarà Carlotta Cavaliere (classe 2011), la più giovane del quartetto, intenzionata a confermare la sua ottima condizione per mettere al sicuro il pass per i Campionati Europei Under 15, in programma a fine agosto a Pristina, in Kosovo. Nella stessa gara vedremo anche Elisa Crovato (2000), qualificata per la specialità dello strappo, che salirà in pedana nella doppia veste di atleta e allenatrice per togliersi una bellissima soddisfazione personale. Infine, la vera new entry del gruppo è Silvia Biasotto (1998), atleta in costante e netta crescita prestazionale che va a Bari per giocarsi un posto sul podio. Di lei il tecnico Grando dice: “Ha margini di miglioramento enormi e può dare tantissimo alla nostra pesistica”.

A chiudere lo sbarramento delle categorie pesanti ci sarà Alessia Bellia (classe 2011) nella 86+ kg. Al debutto assoluto dopo soli due anni di attività e una progressione di carichi sbalorditiva, Alessia affronta questa vetrina per consacrare la sua crescita e spingere la squadra verso lo storico primato societario. Le premesse per un grande campionato ci sono tutte: per la Pesistica Pordenone la sfida al vertice è ufficialmente aperta.