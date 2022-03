I lariani in 10 rimontano i ramarri; Pordenone-Como 1-1

LIGNANO – Finisce con un pareggio 1 a 1 la sfida contro i lariani. Un punto purtroppo che non soddisfa il Pordenone sceso in campo con l’obiettivo di portare a casa una vittoria che avrebbe potuto rilanciare i neroverdi verso una salvezza difficile ma non impossibile. Al gol al 17′ del neroverde Cambiaghi risponde nella ripresa il Como in dieci uomini con Gabrielloni.

In classifica i ramarri restano ultimi a quota 13 punti a 10 dalla zona playout dove si trova il Cosenza e a 18 dalla zona salvezza diretta.

Il Pordenone ritornerà in campo mercoledi 16 marzo alle ore 18.30 in trasferta a Cremona.

Il tabellino:

PORDENONE – COMO 1-1

GOL: 17′ pt Cambiaghi, 35′ st Gabrielloni.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura (44′ st Sabbione), Andreoni; Torrasi (21′ st Onisa), Pasa (1′ st Vokic), Zammarini; Cambiaghi; Secli (44′ st Sylla), Butic (28′ st Di Serio). A disp.: Bindi, Pellegrini, Anastasio, Valietti, Candellone, Perri, Iacoponi. All. Tedino.

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Bertoncini, Solini, Cagnano; Peli (1′ st Ioannau), Arrigoni, Bellemo, Parigini (28′ st La Gumina); Gliozzi, Gabrielloni. A disposizione: Bolchini, Gori, Iovine, Kabashi, Ciciretti, Blanco, Nardi, Bovolon. All. Gattuso.

ARBITRO: Miele di Nola, assistenti Lombardi di Brescia e Della Croce di Rimini. Quarto ufficiale Villa di Rimini. Var: Piccinini di Forlì. Avar: Marchi di Bologna.

NOTE: espulso Ioannou per doppia ammonizione. Ammoniti Andreoni, Dalle Mura, Bertoncini, El Kaouakibi e Bassoli. Angoli 6-2. Recupero: pt 0′, st 5′. Spettatori 678, incasso 6.863 euro.

P.G.