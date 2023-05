ICONS of ART, 8^ edizione al via il 1^ giugno in Galleria Bertoia

PORDENONE – Prende il via l’8° edizione della mostra ICONS of ART, esposizione di ritratti organizzata dall’associazione Naonis, che si terrà al secondo piano Galleria Harry Bertoia a Pordenone, con una nuova formula. Infatti l’assessorato alla cultura del Comune di Pordenone, dopo il successo di pubblico affluito lo scorso inverno a visitare la Mostra di Elliott Erwitt (al 1° piano) e la concomitante esposizione delle foto del concorso Pordenone Sorprendimi (al 2°), ha deciso di allestire Icons of Art in coabitazione con la mostra proposta da Jazzinsieme: 1000 Dischi per un secolo. 1900-2000, al primo piano della Galleria.

In questo modo l’associazione Naonis intende favorire il dialogo fra le due esposizioni e metterà in mostra anche le riproduzioni fotografiche in grande formato di ritratti iconici a mosaico, come quelli di Elvis Presley e Jimi Hendrix.

​Ma veniamo ad ICONS of ART. Il secondo piano della Galleria Bertoia sarà interamente dedicato a questa mostra. Nella sala principale saranno esposti i quadri originali realizzati in mosaico relativi all’8° edizione del concorso Mosaic Young Talent – 2023.

​

Qui giovedi 1° giugno, alle ore 18.00, verrà celebrato l’evento inaugurale della mostra, alla presenza delle autorità, con la premiazione dei giovani vincitori del Concorso.

Saranno presenti l’assessore alla cultura del Comune di Pordenone Alberto Parigi, il curatore della mostra Guglielmo Zanette, il presidente della Giuria che assegna il Premio Mosaic Young Talent 2023 Enzo Santese, il direttore della Scuola Mosaicisti Gian Piero Brovedani e il presidente della Scuola Mosaicisti Stefano Lovison.

​La saletta adiacente sarà riservata alle attività di tipo didattico e formativo della Scuola Mosaicisti del Friuli, dove verranno proiettati diversi filmati sulla scuola e sulle celebrazioni del centenario. La mostra Icons of Art presenta diverse novità in termini espositivi mettendo in relazione i ritratti originali realizzati a mosaico con le loro applicazioni in campo fotografico e multimediale, cercando di coinvolgere ancor più i giovani visitatori attraverso delle modalità espressive in sintonia con la loro sensibilità digitale.

​

Le opere musive realizzate per Il Concorso Mosaic Young Talent – 2023 offrono al pubblico la possibilità di ammirare dal vivo la grande varietà dei materiali utilizzati nei ritratti, che comprendono marmi policromi, smalti veneziani, eco smalti, resine ed inserti plastici o ferrosi.

​La novità di questa mostra è rappresentata dalle stampe fotografiche realizzate ad altissima risoluzione che accompagnano il visitatore in un nuovo percorso sperimentale. Queste sono dedicate ai ritratti più iconici, tratti dalle due collezioni 50 Faces e Italian American, che si trovano attualmente negli USA per un tour di mostre itineranti fra Los Angeles, San Francisco, Miami, West Palm Beach.

​Tale intervento, oltre a muoversi nella direzione auspicata dal Ministero Italiano della Cultura che spinge a digitalizzare il Patrimonio artistico esistente, potrà generare nuove richieste di mostre in cui i ritratti sono accompagnati da stampe fotografiche e da contenuti multimediali innovativi a livello digitale/tecnologico.

Questo nuovo concept espositivo offrirà all’associazione Naonis la possibilità di organizzare più mostre simultaneamente, ampliando la fruizione del pubblico, sia a livello territoriale che internazionale.

La mostra è promossa da associazione Naonis e Comune di Pordenone, in collaborazione con Scuola Mosaicisti del Friuli, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, di Fondazione Friuli e Confartigianato Imprese di Pordenone.

​La mostra è ad ingresso gratuito e sarà visitabile dal 1° giugno al 2 luglio da venerdì alla domenica ore 15-19. È prevista un’apertura straordinaria anche dalle 10 alle 12, dal 2 al 4 giugno. Inoltre ogni sabato dalle 15 alle 16 sono saranno effettuate delle visite guidate con il curatore della mostra Guglielmo Zanette.