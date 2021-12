Idee regalo Natale 2021; spunti da Dario Nonis, articoli regalo casa

Oggi il 21 dicembre 2021 sono con Dario Nonis titolare dell’omonimo negozio in Vicolo delle Acque a Pordenone.

Come inizia la Sua avventura a Pordenone?

L’Apertura del negozio avviene il primo settembre 2017, dopo la chiusura della storico negozio di San Vito – Elia Nonis – nato nel 1953. Terza generazione di commercianti, il negozio si è trasformato od oggi grazie ad una continua ricerca di prodotti di Design. Spaziamo dall’arredamento moderno come Kartell e Fatboy fino ad arrivare a prodotti innovativi di tecnologia, inoltre abbiamo voluto dare spazio alla profumazione d’ambiente con marchi Dr Vranjes e Maison Berger.

Ho visto comunque che avete prodotti anche di artigianato Made in Italy?

Si, confermo, sono molti i prodotti di artigianato Made in Italy come Le Ceramiche di Caltagirone, le mele di Eva Design di Asolo o i Cuori di Antonio Visentin di Bassano, tutti prodotti realizzati e dipinti a mano perciò unici. Per cui ottime idee regalo per chi vuole un oggetto esclusivo e di qualità.

Si possono anche trovare idee regalo per chi vuole fare solo un presente sotto l’albero?

Si certo, si può trovare una divertente scelta di articoli da regalo a partire dai Nio Cocktail, che sono dei cocktail già pronti da bere a euro 6,50 € o gli spray igienizzanti Touchland a 12,90 €, Gli animali Jekca da costruire come lego a 55 € e per non dimenticare gli umarelli.

Ottimo direi……e buon Natale a tutti