Il 15 presentazione candidatura sindaco Ciriani al Parlamento europeo

PORDENONE – Il coordinamento Fratelli d’Italia Pordenone è pronto per il grande appuntamento del 15 marzo, quando alle ore 19:00 il sindaco Alessandro Ciriani presenterà ufficialmente la sua candidatura al Parlamento europeo in Fiera a Pordenone (Padiglione 5, con accesso da ingresso principale).

“Per un’Europa di fatti concreti e dell’agire, mai più distante, ma vicina ai territori, pur nelle logiche diversità. Un’Europa dallo spirito rinnovato che sia al fianco dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, che dia valore e supporto alle istituzioni.

In cui l’esperienza e le competenze di chi ha dimostrato di saper amministrare bene come Alessandro Ciriani, da Sindaco e Presidente della Provincia, trovino piena valorizzazione e ascolto”, dichiara l’onorevole Emanuele Loperfido, Presidente di Fratelli d’Italia Pordenone.

Interverranno il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i coordinatori di Fratelli d’Italia di Friuli Venezia Giulia e Veneto, gli onorevoli Walter Rizzetto e Luca De Carlo. “La presenza in particolare del coordinatore del Veneto, senatore De Carlo, testimonia come la stima in Alessandro Ciriani – sottolinea Loperfido – vada oltre i confini regionali. Con il pieno supporto e la totale fiducia del premier Giorgia Meloni.

Il Sindaco è la persona giusta per vincere anche questa nuova sfida: entrare nel Parlamento europeo e anche con quel ruolo dare un contributo fondamentale alla nostra Pordenone, al Friuli Occidentale e tutta la regione”. In platea sono attesi parlamentari, consiglieri regionali, amministratori del Veneto Orientale, oltre che sostenitori e simpatizzanti di Alessandro Ciriani, iscritti dei circoli Fratelli d’Italia della provincia, in costante aumento per numero e partecipazione attiva al consolidamento e radicamento del partito.