Dedica, il 16 inaugurazione al Verdi con Pèrez Reverte

PORDENONE – “È un grande onore per me essere quest’anno a Pordenone, ospite di un festival esemplare che per otto giorni trasforma un’intera città in un appassionato quartier generale della letteratura. Non avrei mai immaginato che un giorno sarei stato io in “prima fila”: sono molto grato e confido di essere all’altezza di ciò che ci si aspetta da me. Farò del mio meglio per restare fedele alla già lunghissima tradizione del festival, ringrazio gli organizzatori e con loro i miei lettori italiani oltre che la splendida città della letteratura che così generosamente mi accoglie”: con queste parole, Arturo Pérez-Reverte, scrittore e giornalista (per più di 20 anni inviato di guerra) spagnolo, tradotto in 40 lingue e amatissimo anche dai lettori italiani, grande protagonista della lettura contemporanea, ha lasciato venerdì Madrid alla volta di Pordenone, dove arriverà in serata, per prendere parte alla 30.edizione del festival Dedica, oranizzato dall’associazione culturale Thesis, quest’anno incentrato sulla sua produzione letteraria che si caratterizza per l’eleganza della scrittura e per il modo magistrale con cui riesce a fondere la Storia con la finzione.

Sabato 16 marzo, alle 16.30, nel teatro Verdi, Pérez-Reverte riceverà il primo abbraccio della città, accolto da una sala che va verso il sold out, così come sono già esauriti i posti di diversi eventi nel programma del festival, che ha ricevuto anche il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia e dell’Instituto Cervantes di Milano e proseguirà fino a sabato 23 marzo con più appuntamenti al giorno.

E dal Comune di Pordenone, domani, in teatro, l’autore riceverà anche il Sigillo della città, riconoscimento assegnato a personalità ospiti della città che onorano l’alto senso del sociale e della cultura. Tanti anche gli altri ospiti dell’inaugurazione, dove, al di là dei rappresentanti istituzionali e politici, interverranno personalità del mondo editoriale erappresentanti delle università di Venezia, Klagenfurt e Udine che ospiteranno alcuni incontri del festival.

Perez-Réverte dialogherà sul palco del Verdi con lo scrittore e traduttore (spesso anche dei suoi libri) Bruno Arpaia, introdotto dal curatore del festival Claudio Cattaruzza.

Da domenica saranno 11 gli eventi attesi a Dedica 2024, cominciando la mattina, alle 10.30, con l’inaugurazione al Paff!, museo del fumetto di Pordenone, della mostra dedicata alla saga del Capitano Alatriste di Pérez-Reverte composta dalle tavole del fumettista e pittore spagnolo Juan Mundet, quindi la prima trasposizione per il teatro di un romanzo di Pérez Reverte, “Territorio Comanche” (alle 18, nel convento di San Francesco) con Fausto Russo Alesi , seguita da “Occhi azzurri” (il 21 marzo) con Peppe Servillo.

Previsti inoltre la prima presentazione in Italia dell’ultimo libro di Pérez Reverte tradotto in italiano “Linea di fuoco”, Rizzoli (20 marzo); il dialogo su come si racconta la guerra fra Pérez Reverte e l’antropologo Marco Aime (22 marzo); la proiezione (il 19 marzo) del film “Il maestro di scherma” tratto dall’omonimo libro di Pérez-Reverte, pellicola che vede protagonista il grande e compianto attore friulano Omero Antonutti; le conversazioni del protagonista del festival nelle Università di Venezia, Udine e Klagenfurt e la chiusura di Dedica, sabato 23 marzo, al Capitol, con il tango, nel concerto del celebre bandoneista Daniele Di Bonaventura e dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.

