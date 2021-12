“Il dialogo creativo”, giovane scrittrice ghaneana il 4 all’ex Savio

PORDENONE – La IX edizione della rassegna “Il dialogo creativo” si conclude con la presentazione del libro Sotto lo stesso sole della giovane scrittrice e blogger di origine ghaneana Anna Osei, sabato 4 dicembre alle ore 17 alla ex Tipografia Savio, in via Torricella 2 a Pordenone.

L’autrice presenterà il suo secondo romanzo: Sotto lo stesso sole, Mondadori 2021. Classe 1999, Osei, ghaneana, è nata e cresciuta a Mantova e si è laureata in Diritto internazionale all’Università di Coventry. Attualmente vive a Milano, dove sta svolgendo uno stage presso uno studio legale internazionale.

Scrive per passione e nel libro che presenterà a Pordenone racconta l’incontro tra Marlene, una ragazza nera adottata da una ricca famiglia italiana, proveniente un ignoto villaggio dell’Africa, e Steven, giovane nigeriano giunto in Italia con il sogno di una vita migliore, con un passato difficile e un presente in salita. Conoscersi rappresenta per entrambi una sfida e un’opportunità.

Attiva sui social network, su Instagram e YouTube Anna Osei scrive sul blog “Ujamaa”, termine che deriva dalla lingua swahili e significa “famiglia estesa”: tratta infatti della storia dei neri ed è aperto a chiunque, indipendentemente dalle proprie origini, intenda dedicarsi allo studio della storia dell’Africa da una prospettiva non occidentale. «Il nostro motto è il futuro migliore non si spera. Si provoca!», afferma la giovane.

“Il dialogo creativo” è promosso dall’associazione per il commercio equo e solidale L’Altrametà, grazie al sostegno del Comune di Pordenone e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Itaca, Voce Donna Onlus e l’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia.

www.ildialogocreativo.it.