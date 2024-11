“Il Friuli dei poeti. In viaggio con la poesia, in una terra di confine”. Il 19 all’ex Convento

PORDENONE – E’ in programma martedì 19 novembre, alle ore 18, all’ex Convento di S. Francesco, in via della Motta, a Pordenone, l’incontro con l’autore Gian Mario Villalta, che presenterà il libro “Il Friuli dei poeti. In viaggio con la poesia, in una terra di confine”. Modera Giovanni Santarossa.

Guardano, osservano, pensano e scrivono del passato del presente e del futuro. Sono i poeti. Leggerli fa bene all’anima e ti fanno pensare.

Sono 69 i poeti friulani presenti nei 2 volumi. Ognuno con la sua storia, le sue passioni, gioie e anche tormenti. Assieme compongono un mosaico straordinario e ti fanno capire che non si vive di solo pane. Se volare fa paura, succede a molti, ecco allora che i poeti si trasferiscono alla tastiera e come i pianisti compongono e suonano poesie. Alcuni sono verdiani, altri pucciniani altri ancora mozartiani e vivaldiani. Non mancano i wagneriani né gli schubertiani ma tutti scrivono musica poetica.

Gian Mario Villalta segue da molti anni il panorama poetico italiano e ha dedicato particolare attenzione all’opera di Andrea Zanzotto (ha curato l’Oscar in doppio volume degli Scritti sulla letteratura e, con Stefano Dal Bianco, il Meridiano Le poesie e prose scelte per Mondadori) ma ha scritto anche su Pasolini, Giacomini, Benedetti, Capello e molti altri poeti dell’area friulana.

Ha scritto poesia (Premio Viareggio 2011 con Vanità della mente; Premio Carducci con Telepatia 2016). Il suo ultimo libro di versi è Dove sono gli anni (Premio Fortini). Ha scritto romanzi: il più recente, L’apprendista (Sem2020). È direttore artistico del festival letterario “Pordenonelegge festa del libro con gli autori”.