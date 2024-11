“Il futuro dell’educazione”: evento l’11 al collegio Don Bosco

PORDENONE – In occasione del centenario del Collegio Don Bosco, si terrà lunedì 11 novembre, con inizio alle 18.15 nella sala Zanin dell’istituto una conferenza dal titolo Il futuro dell’educazione, tema rilevante nell’era digitale.

L’evento, gratuito e aperto a tutti docenti e genitori, vedrà la partecipazione del professore PhD. Daniele Agostini, ricercatore del dipartimento di psicologia e scienze cognitive dell’università di Trento, esperto di nuove tecnologie applicate all’apprendimento.

Fra i temi trattati l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’apprendimento; nuove metodologie didattiche per preparare i giovani al futuro e il ruolo della scuola e della famiglia in un mondo in continua evoluzione

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il mondo dell’educazione sta vivendo una fase di trasformazione epocale.

L’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e l’iperconnessione stanno modificando radicalmente il modo in cui i giovani apprendono e interagiscono con il mondo (info collegio Don Bosco 0434383411).