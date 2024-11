Il Natale 2024 della Croce Rossa di Pordenone

PORDENONE – In vista del Natale, il Comitato Croce Rossa di Pordenone torna nelle piazze del territorio con il proprio mercatino dove sarà possibile acquistare i prodotti che le generose mani di volontari e amici hanno realizzato e donato. Tra di loro anche le donne del corso di cucito che Croce Rossa ha pensato e ha gestito in collaborazione con la Cooperativa Karpos, per dare la possibilità a chi è stato supportato, di essere utile alla Comunità stessa.

È un appuntamento ormai consolidato, che consente di acquistare piccoli oggetti artigianali “made with love” realizzati nel corso dell’anno, proprio con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare chi oltre all’oggetto in se, comprende che c’è altro: creatività, attenzione, inclusione, recupero e anche un pizzico di divertimento.

I mercatini sono programmati a:

– Maron di Brugnera, domenica 24 novembre;

– Pordenone, domenica 8 dicembre;

– Sacile, domenica 8 dicembre;

– Aviano, domenica 8 dicembre;

– Prata di Pordenone, domenica 15 dicembre.

«Il Natale – evidenzia Ludovico Mellina Bares, Presidente del Comitato pordenonese – è un momento di riflessione per tutti. Le Unità territoriali Croce Rossa di Pordenone, Aviano, Prata e Sacile da anni scendono nelle piazze per proporre l’acquisto di piccoli pensieri natalizi fatti a mano ma dal grande valore sociale. Anzitutto perché realizzati da persone che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro creatività e ancora di più, perché il ricavato della vendita sarà destinato a supportare la campagna Pasto Sospeso: un pasto caldo per chiunque si trovi in difficoltà. Nel 2024 sono stati consegnati, nei nostri Sportelli sociali, circa 4000 pasti».

Croce Rossa non si ferma e sarà presente anche al Centro Meduna di Pordenone nei sabati di dicembre (7, 14 e 21). Sarà l’occasione per conoscere le attività per grandi e piccini degli Obiettivi Salute, Principi & Valori ed Emergenza. I volontari saranno a disposizione anche per il facepainting e il confezionamento di pacchetti regalo per il Natale.