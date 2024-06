Il PAFF! premiato per il catalogo della mostra di Alfredo Castelli

PORDENONE – Prestigioso riconoscimento al PAFF! per il lavoro di ricerca, approfondimento e analisi condotto attraverso il catalogo realizzato per la mostra Tutto Alfredo Castelli. Dall’Omino Bufo a Martin Mystère.

I curatori Marco Dabbà e Luca Raffaelli sono stati infatti premiati nel corso della cerimonia che si tenuta lo scorso 1 giugno nell’ambito della 68^ Mostra mercato del Fumetto Anafi, al Padiglione 32 delle Fiere di Bologna.

Dal 1974 è infatti tradizione ininterrotta prima dell’Anaf e poi della sua naturale erede, l’Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), indire fra i soci l’annuale referendum per votare ed eleggere i migliori dell’anno trascorso in alcune categorie del fumetto: disegnatore, sceneggiatore/soggettista, autore completo (chi scrive e disegna i suoi fumetti), volume, iniziativa editoriale, saggista, e la recente categoria del copertinista (inteso come seriale).

Da 50 anni quindi i soci Anafi, ogni anno, votano scegliendo in una cinquina di nomi o titoli selezionati dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

Per la categoria migliore saggista, il premio è andato a Marco Dabbà e Luca Raffaelli in quanto curatori del volume/catalogo della mostra Tutto Alfredo Castelli. Dall’Omino Bufo a Martin Mystère (Ed. Vastagamma) tenutasi al PAFF! di Pordenone dal 2 dicembre 2023 al 18 febbraio 2024.

“È con orgoglio che abbiamo ricevuto questo riconoscimento, votato come il migliore saggio dai soci dell’Anafi – affermano i curatori –. Un premio che ripaga del lavoro di ricerca e approfondimento non soltanto nostro, ma di quanti hanno contribuito a realizzarlo. Soprattutto, è un segno di stima e affetto nei confronti di un indimenticabile gigante del fumetto, Alfredo Castelli, che ci ha fatto l’onore di collaborare per la realizzazione della mostra e del catalogo”.