19° Torneo Internazionale Città di Pordenone – Memorial Nicola Barattin

PORDENONE – L’ASD Insieme per Pordenone organizza il 19° Torneo Internazionale Città di Pordenone – 14° Memorial Nicola Barattin. L’evento si terrà dal 17 al 19 aprile 2025 nelle strutture sportive di Pordenonese e dei comuni limitrofi, per un totale di 11 palestre.

​

La kermesse di volley giovanile maschile e femminile è nata nel 2007 in coincidenza con la nascita formale dell’associazione, sviluppatasi grazie alla collaborazione di due grandi realtà pallavolistiche del

territorio: la Pallavolo Pordenone e l’U.S. San Lorenzo.

​Il torneo è nato con lo scopo di creare un evento sportivo di rilevanza internazionale dedicato al mondo giovanile del volley, traguardo raggiunto grazie ad una crescita costante delle iscrizioni, tanto che nell’edizione 2019 ha coinvolto ben 68 squadre divenendo uno dei tre tornei giovanili più importanti d’Italia. Le categorie coinvolte sono under 13, 14 e 16 femminile e under 13, 15 e 17 maschile. Le squadre che partecipano provengono da tutta Italia e dall’Europa Continentale (principalmente Austria, Germania, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca e Polonia).

​«Con il torneo Città di Pordenone – spiega la presidente dell’Associazione Giovanna Della Barbara – il nostro intento è di far vivere un’importante esperienza di inclusione e partecipazione sia agli atleti che alle squadre.

Per perseguire questo scopo organizziamo il Volley Party, un momento di aggregazione in cui tutte le squadre possono trascorrere del tempo insieme e confrontarsi al di fuori dei campi di gioco. Inoltre, sensibilizziamo i partecipanti su tematiche sociali particolarmente rilevanti, proponendo durante le giornate del torneo alcuni interventi che possano far riflettere i ragazzi. Collaboriamo infatti con AVIS e promuoviamo il Sitting Volley, disciplina adatta anche a soggetti disabili o non normodotati».

​

Nel 2024 la manifestazione ha coinvolto circa 600 atleti, 115 tra dirigenti e allenatori, oltre alle circa 1.200 persone, tra accompagnatori e pubblico. Per le strutture ricettive, di ristorazione e più in generale per l’economia di Pordenone e dell’intero territorio, questa manifestazione rappresenta un volano non indifferente, che offre l’occasione di promuovere la nostra città, le sue bellezze paesaggistiche e artistiche oltre alle bontà gastronomiche.

​

L’evento si svolgerà col seguente programma: giovedì 17 aprile visite guidate culturali e naturalistiche per le squadre, inizio gare per la categoria u.16 femminile. Venerdì 18 aprile si continua con le gare e si termina con il Volley Party. Sabato 19 aprile gare e cerimonia di chiusura con le premiazioni delle squadre vincitrici.