“Neve Vento Sassi”, ultimo libro Luigi Natale il 9 al Santin

PORDENONE – Mercoledì 9 aprile alle 18.00, alla Galleria Santin, nell’ambito delle iniziative legate alla mostra Testimonianze (opere di Matilde Santin e Oscar Damian), Luigi Natale presenta “NEVE VENTO SASSI”, raccolta poetica pubblicata a settembre 2024 da Molesini Editore Venezia con l’introduzione a firma dell’italianista Fabio Finotti, il poeta dialogherà con Franca Benvenuti, curatrice della mostra Testimonianze.

La poesia è uno sguardo sul mondo capace di attraversare il tempo e le culture, in questo ultimo libro Luigi Natale, attingendo alla magia della sua amata Sardegna, terra misteriosa ed affascinante, fa riscoprire la bellezza della scrittura in versi e il valore universale del messaggio poetico. La natura, l’inesorabile trascorrere del tempo, gli affetti familiari sinceri e profondi, sono solo alcuni dei temi oggetto della riflessione poetico – filosofica di Natale che, anche in quest’ultima fatica letteraria, rivela la sua straordinaria capacità di regalare ai lettori, con la forza della parola, intense emozioni “Lui raccoglie tra le mani tutta un’epoca fuggita e la spreme parola per parola.” (da Parola per parola)

Luigi Natale nato a Orotelli ha una lunga carriera da calciatore professionista nel ruolo di terzino. Ha scritto cinque libri di poesia molto apprezzati dalla critica: “Ospite del tempo” (1998); “Il telaio dell’ombra” (2001, con prologo di Mario Luzi); “Orizzonti sottili” (2005); “L’orlo del mondo” (2012); “Il mare che aspetta” (2018). Nel 2014 è uscito “La terra del miele”, racconti di “Sardegna ed altri mari” e nel 2024 ha pubblicato “Neve vento sassi” che sta ottenendo grande successo di critica e di pubblico.

Franca Benvenuti