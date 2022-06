Il piano Emergenza caldo del Comune

PORDENONE – In continuità con quanto promosso negli anni scorsi , il Comune di Pordenone in collaborazione con altri sodalizi attua il piano dell’Emergenza caldo che sarà operativo dal 21 giugno al 21 settembre.

Recentemente si è riunito il gruppo dei referenti istituzionali, con rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dei Servizi sociali, della Polizia Locale, dell’Asfo e degli enti del Terzo settore che si occupano di monitorare e prevenire le criticità tipiche dei periodi di polarizzazione climatica, sia d’inverno che d’estate. In questo caso naturalmente si parla di temperature elevate che combinandosi con un tasso di umidità notevole possono mettere in particolare difficoltà, chi non ha gli strumenti per affrontarle.

“Per affrontare l’emergenza caldo – sottolinea l’’assessora alle Politiche sociali Guglielmina Cucci – è fondamentale che tutti soggetti coinvolti e preposti facciano rete e che venga data la massima diffusione e condivisione alle informazioni. Grazie alla disponibilità delle associazioni del terzo settore chi chiama può trovare non un operatore anonimo, ma una persona con la quale instaurare una relazione e trovare un ascolto attivo.

Soprattutto per le persone anziane che oltre a delle informazioni, hanno bisogno anche di una parole di conforto. Oltre a questo i volontari sono organizzati per fornire un approvvigionamento d’acqua, alle persone che avrebbero difficoltà a uscire di casa o a trasportare carichi pesanti. Anche in questo caso non si tratta di un mero trasporto, ma di creare anche un momento di contatto umano e di socializzazione”.

Durante l’incontro, vista anche la presenza dell’Azienda Sanitaria, i volontari delle associazioni sono stati appositamente istruiti e aggiornati per rafforzare le competenze sulle condotte da tenere, su come rapportarsi con gli utenti e sulle indicazioni da dare, nonché sulla necessità di tenersi aggiornati sulle ondate di calore rilevate dalle fonti accreditate (protezione civile e sul web).

Il loro compito è particolarmente delicato perché nell’occasione possono intercettare altri bisogni e altre problematiche fisiche, socioeconomiche o psicologiche. Se invece i bisogni sono riferiti a piccole esigenze, come essere accompagnati per piccole commissioni sarà garantita l’uscita in sicurezza. Qualora si presentino situazioni complesse saranno segnalate ai servizi socio-sanitari.

Il team ha predisposto il volantino che verrà veicolato tra la cittadinanza a corredo delle linee di indirizzo del Ministero della salute. Saranno diffuse tutte le informazioni utili con i numeri di telefono a cui rivolgersi e una serie di consigli comportamentali per affrontare e contrastare il caldo opprimente e l’afa. Verranno anche ricordate le regole per la prevenzione del contagi da Covid 19 ancora in vigore. La brochure verrà distribuita negli ambulatori, nelle farmacie, negli uffici comunali, sul sito web del Comune, tra le associazioni e gli esercizi commerciali.

I soggetti e i numeri a cui fare riferimento

Settore Politiche Sociali – tel. 0434 392611 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 14

Croce Rossa Italiana – Via Cappucini ,1 tel. 335 1919347 Tutti i giorni dalle 10 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 16, Sportello Sociale martedì e giovedì dalle 10 alle 12.

Associazione San Valentino aps – Tel. 347 1997056- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

AUSER – tel. 0434 43975 il lunedì ,mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12

AIFA – tel. 334 9072712 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18

Polizia Locale – tel. 0434 392811 Tutti i giorni feriali dalle 8 alle 24, festivi dalle 8 alle 20.

Guardia Medica – tel. 0434 1923366 – Pronto Soccorso 112 – Medico di famiglia