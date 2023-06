Il Polifonico di Cordenons celebra il solstizio d’estate con i “Carmina Burana”

PORDENONE – Nuovo appuntamento con il coro polifonico S. Antonio Abate di Cordenons e questa volta si tratta di un concerto di respiro decisamente regionale, come certificano i ben 180 coristi, tra adulti e bambini, chiamati a dar vita al “Carmina burana” in programma mercoledì 21 giugno prossimo.

Una data scelta non a caso e che intende celebrare il solstizio d’estate. Un appuntamento che, in ossequio all’avvio della bella stagione, sarà all’aperto, location, il giardino del Centro culturale Aldo Moro di via Traversagna. Per l’occasione torna a Cordenons il noto Maestro Eddi De Nadai ormai praticamente stabile a Milano, quando non richiamato dai suoi impegni musicali all’estero.

Sarà lui a dirigere la composizione di Carl Orff che vedrà sul palco i cori: Seghizzi di Gorizia, del Friuli Venezia Giulia, Lorenzo Perosi, i piccoli cantori di Rauscedo, le voci bianche del Salvador Gandino, l’Antoniano dei Piccoli, oltre ovviamente ai padroni di casa del Coro Polifonico Sant’Antonio Abate diretto da Monica Malachin alla quale è stata affidata anche la direzione artistica dell’intera serata. I cantanti saranno: la soprano Federica Cervasio, il tenore Chengrui Li, il baritono Lorenzo Liberali.

A loro si uniranno sei percussionisti del conservatorio di Trieste coordinati da Fabian Perez Tedesco e i due pianisti Matteo Andri e Ferdinando Massutto. L’ingresso al concerto avrà un biglietto di 15 euro acquistabile il giorno stesso, 21 giugno, già dalle 11 del mattino e fino ad un quarto d’ora dall’inizio in programma per le 21. In caso di maltempo il pubblico sarà ospitato al teatro Brascuglia, mentre cori e musicisti verranno ripresi in video e audio dalla sala consiliare e mostrati in streaming. In questo caso il biglietto scenderà a soli 5 euro.

Organizzato dal Coro Polifonico S. Antonio Abate in collaborazione con il Comune di Cordenons, l’appuntamento rientra nella programmazione del progetto Itinerari sonori, sconfinamenti creativi che il Polifonico ha presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia per il settore cultura.

Nota: Carmina burana del compositore tedesco Carl Orff è lavoro che si ispira all’omonima raccolta di versi medievali definiti “prosa ritmica”. Il musicista ne compose le musiche nel 1935. Originariamente si trattava di canti sia religiosi che profani, satirici, alcuni blasfemi, altri al contrario mistici.