Il progetto speciale “Nessuno Escluso. Biblioteca a passo d’asino” di LeggiAMO 0-18

PORDENONE – È stato presentato ieri – 15 novembre – nella Sala Stampa della sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Pordenone il percorso di “Nessuno Escluso. Biblioteca a passo d’asino” del progetto LeggiAMO 0-18, che lo scorso autunno ha toccato 13 paesi della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.

Sono intervenuti Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Mara Fabro, Damatrà onlus, responsabile del progetto “Nessuno Escluso. Biblioteca a passo d’asino”, Demis Bottecchia, Presidente della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e degli Amministratori di alcuni paesi coinvolt.

i

L’Assessore Rosolen ha espresso molta soddisfazione sia per il progetto Nessuno Escluso, che ha coinvolto già tantissime piccole comunità della Regione, sia per l’importante valenza del progetto LeggiAMO 0-18, che la Regione sostiene e continuerà a sostenere con convinzione, certa dell’importanza sociale ed educativa. E non esclude che il concetto di rete, di condivisione, di lavoro trasversale che coinvolge con LeggiAMO 0-18 la filiera della lettura possa essere un modello, e venir applicato anche ad altri temi e attività.

Anche Demis Bottecchia ha riconosciuto quanto benefico sia stato l’impatto sul territorio e quanto entusiasmo abbia sollecitato tra bambini, docenti e famiglie, l’arrivo della biblioteca a passo d’asino. L’importanza che un progetto di questo tipo affianchi l’offerta scolastica si è vista proprio dall’entusiasmo con cui è stato accolto ovunque. Ha sottolineato come anche le biblioteche, insieme a scuola e famiglie, svolgano un ruolo fondamentale come punto di riferimento della collettività e come polo di incontro e vivacità culturale.

Mara Fabro ha ricordato come LeggiAMO 0-18 sia un unicum in Italia (nessun’altra Amministrazione Regionale ha messo a sistema una rete così ampia e così articolata per la promozione della lettura) e come esso coinvolga la comunità regionale a tutti i livelli. Ha raccontato poi come si è svolto il percorso di Nessuno Escluso. Biblioteca a passo d’Asino che ha coinvolto 43 classi, oltre 650 studenti e donato più di 1000 libri.

Ha spiegato quanto sia importante poter disporre dei Silent Book, preziosi strumenti che arrivano a tutti (molti gli esempi che ha sfogliato durante il suo racconto). Ha ringraziato tutti gli “attori” del progetto, dai Comuni, alle Scuole, alle famiglie senza escludere le guide, le fattorie, i musei e … le asinelle e alla giovane lama che hanno portato i libri in tutta la comunità di montagna.

Erano presenti molti sindaci, assessori e amministratori dei paesi della Comunità, alcuni dei quali hanno voluto portare le loro testimonianze: comune il desiderio di condividere nuovamente sul proprio territorio quest’esperienza nei prossimi anni.