Il ritorno dei falò epifanici in provincia di Pordenone

PORDENONE – Ritorno dei riti epifanici, questa sera, 5 gennaio, con i falò che ripartono in diversi paesi del territorio provinciale, dopo gli anni della pandemia.

A Pordenone, semaforo “rosso” per il “Pan e vin” in Comina, il più importante della città e del Friuli Occidentale, per il quale occorrerà attendere il 2024, ma i fuochi saranno accesi alle 20 nell’area del Pala Tenda di Villanova, dove il rogo sarà preceduto alle 19.30 dalla fiaccolata, a cura dell’associazione Festa in Piazza e, sempre alle 20, nel parcheggio di Pordenone Fiere, organizzato dall’associazione San Gregorio. Secondo tradizione, falò anche per la famiglia Tomasello, in vial Turco.

In provincia, suggestivo il “grande falò” di Cordenons che sarà acceso alle 20.15 nell’area Makò, dietro l’oratorio di San Pietro, preceduto dalla Camminata per la pace che partirà dalla chiesa di Sclavons alle 19.30; falò anche a Villa d’Arco, con accensione alle 20.

A Zoppola accensione alle 18 in viale Meduna, con il dj set di Davide Zanetti; a Casarsa alle 20.30, a Versuta, il venerando Charlie illustrerà le previsioni per il 2023, preceduto dalla lucciolata per la “Via di Natale” con partenza alle 19.30 dalla sede degli alpini; a Piancavallo, il Falò della Befana avrà inizio alle 18 con la fiaccolata dei maestri della scuola di sci; “foghera” a Sesto al Reghena, sul lago Paker, con un programma, dalle 20.30, organizzato da associazione “La Fontana”, Club subacquei San Vito e Via di Natale, che comprende immersione dei subacquei e accensione di simboli beneauguranti e alle 22 lo spettacolo pirotecnico; a Valvasone Arzene, è stato organizzato un tour in bicicletta per raggiungerli tutti dal Circolo Erasmo da Valvason: partenza del Zîr dai Arborâs alle 19 da Ponte Delizia e arrivo alle 21 ad Arzene passando per i fuochi di Pozzodipinto, Valvasone via San Gaetano e San Lorenzo via Sorgive; a Spilimbergo, alle 20, falò nell’area festeggiamenti di Gaio; anche a Maniago dalle 20 fuochi in tutti i tradizionali punti di ritrovo del territorio; a San Vito al Tagliamento, “foghera” all’officina Deotto in via Spalato dalle 20, a Rosa dalle 18.30, in via Tagliamento e nella piazzetta di Carbona dalle 20; la Pro Sacile lo accenderà in via Prati di Santa Croce alle 20 e, infine, a Fiume Veneto torna la “casera” della Pro loco di Pescincanna a Marzinis, alle 20, accanto alla chiesa di San Girolamo.