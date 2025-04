Il sindaco Basso inizia dalla sicurezza dei quartieri

PORDENONE – “Abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale dai quartieri proprio per dimostrare la loro centralità nel nostro progetto amministrativo; non intendo perdere tempo e, infatti, alla prossima seduta di Giunta porterò all’attenzione la questione non solo di Via Pontinia ma di tutte quelle aree cittadine che soffrono queste problematiche” così il Sindaco Alessandro Basso in una nota relativa alla questione sicurezza.

Il primo cittadino, insomma, non perde tempo “perché – prosegue – non possiamo permettercelo. Siamo riusciti a chiudere velocemente la questione nomine e insediamento proprio per garantire alla cittadinanza l’immediata, piena, operatività. È evidente che la questione sicurezza sia ai primi posti tra le cose su cui intendiamo muoverci così come è stato in passato, agiremo in continuità, per questo ho confermato Elena Ceolin.

Il Sindaco, tuttavia, intende muoversi su più fronti “perché – spiega Basso – questa tematica non può essere vista solamente in un’ottica ma dobbiamo ragionare su più fronti: dalla sicurezza al disagio giovanile, dal sociale alla cultura e allo sport in quanto solamente in questa maniera possiamo pensare di risolvere e superare le criticità.

L’idea del sottoscritto è quella di iniziare a ragionare su un piano integrato che si espliciti su diversi piani e con varie proposte: dagli educatori di strada alle attività sportive passando per un aumento dei controlli effettuati dalla Polizia Locale in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Personalmente ritengo che sia necessario studiare la provenienza di queste situazioni: le scuole, pertanto, saranno anch’esse centrali per avere una fotografia dettagliata dei contesti familiari più critici”.

Basso, inoltre, non si ferma a Via Pontinia “che certamente è uno dei nodi. Attenzione sarà data anche a Torre e a tutte quelle aree che necessitano di un presidio fisso. Partendo dal lavoro fatto dalla precedente amministrazione possiamo costruire un qualcosa che sia pioneristico nella materia così da dare a giovani, famiglie e residenti una Pordenone migliore e più vivibile”.