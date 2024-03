In Fiera +30% di visitatori per Ortogiardino e Cucinare

PORDENONE – Pur con un weekend di maltempo, la proposta in abbinata di due tra le manifestazioni più amate dal pubblico, Cucinare e Ortogiardino, ha fatto registrare un + 30% di visitatori alla Fiera di Pordenone nei primi giorni di apertura. Se queste sono le premesse, giunti al giro di boa, le aspettative sono per un crescendo di pubblico fino al gran finale di domenica 10 marzo, ultimo giorno di fiera.

Venerdì 8 marzo ci sarà un ospite veramente speciale ad Ortogiardino e Cucinare: è attesa in fiera la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

L’arrivo è previsto alle ore 16.00 e, dopo una visita ai padiglioni e, presumibilmente, un bagno di folla, la presidente risponderà alle domande dei giornalisti nell’area di Confartigianato al padiglione n. 5.

Non ci saranno cambiamenti sostanziali nel programma delle manifestazioni e nessuna ripercussione per i visitatori che potranno continuare la loro visita e magari scambiare due battute con la presidente Meloni.

L’unica modifica alla viabilità prevede che nel pomeriggio di venerdì 8 marzo il vialetto interno di accesso alla fiera e parallelo a Viale Treviso sarà riservato alla delegazione del governo e ai giornalisti accreditati.

Continua quindi il programma dell’Arena Pordenone With Love al pad. 5bis-ter tutto dedicato agli amanti della buona cucina e della natura. Mercoledì 6 marzo alle ore 15.00 si tiene lo showcooking dello chef Ennio Furlan “Dal giardino al piatto: cucinare con le erbe spontanee” a cura di Scuola Centrale Formazione e Civiform Soc. Coop. Sociale. Alle ore 16.30 è in programma la Master Class “Tre sensi per scoprire e riconoscere le erbe aromatiche”.

Laboratorio educativo sensoriale, rivolto a grandi e piccini, alla scoperta delle piante aromatiche coordinato da Fondazione Opera Sacra Famiglia – Scuola Centrale Formazione.

Entrambe le iniziative si inseriscono nell’ambito del progetto Interreg Italia-Slovenia “Meds Garden+”: una rete di giardini didattici mediterranei nati per promuovere un turismo educativo valorizzando il patrimonio verde.

Ortogiardino ospita, Venerdì 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un incontro, confronto, tra donne imprenditrici, agricole ma non solo.

L’appuntamento è organizzato da Coldiretti Pordenone all’interno del proprio stand al padiglione 8 e si apre alle ore 16.00 con l’intervento della responsabile delle donne di Coldiretti Pordenone, Francesca Muner, sul tema “Donne per le donne: la solidarietà che viene dai campi”. Si parlerà anche di rispetto per il lavoro e nello specifico di quello del settore primario sempre di più minacciato dalla concorrenza che minaccia la qualità delle produzioni e del cibo a chilometro zero.

“Il ruolo dell’informazione come strumento di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne” sarà il tema di Paola Dalle Molle, vice presidente dei giornalisti Fvg. Concluderanno il dibattito le testimonianze di sei giovani imprenditrici agricole che racconteranno l’attività e il loro ruolo nell’ambito dell’impresa familiare.

Al termine l’aperitivo in rosa, esclusivamente con prodotti a chilometro zero del territorio.

Chissà se a sorpresa ci sarà anche l’intervento della prima donna presidente del consiglio in Italia che proprio in quelle ore sarà in visita alla manifestazione.

Ortogiardino+Cucinare, Fiera di Pordenone 2 – 10 Marzo 2024

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 18.30 Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it