Inaugurazione il 1^ aprile vetrina Pordenone With Love

PORDENONE – Sarà inaugurata il prossimo 1° aprile alle 11.30 in corso Vittorio Emanuele (ex sede pordenonelegge.it) la Vetrina di Pordenone With Love, iniziativa di ConCentro – l’azienda speciale della CCIAA di Pordenone-Udine – che rientra tra le attività finalizzate a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, al fine di rafforzarne la capacità economica.

Il progetto, al quale hanno aderito numerose imprese locali operanti nei settori enogastronomico, dell’artigianato locale e dell’industria di eccellenza, ha previsto la realizzazione di una vetrina dei prodotti con una formula di esposizione temporanea e gratuita che possa proporre a rotazione le produzioni tematiche tipiche locali.

È stato creato uno spazio dedicato nel cuore della città in cui i visitatori avranno la possibilità di entrare in contatto con i prodotti di alta qualità del pordenonese e di conoscere e acquistare/ordinare direttamente le specialità delle aziende che avranno aderito al progetto.

All’inaugurazione, tra gli altri, saranno presenti i rappresentanti delle aziende che hanno aderito al progetto, Michelangelo Agrusti, vicepresidente CCIAA di Pordenone-Udine, Silvano Pascolo, amministratore unico ConCentro, Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone ed Emanuele Loperfido, vicesindaco con delega al Commercio.