Inaugurazione installazione fotografica Guest, il 31 maggio

PORDENONE – Connettere la comunità locale e internazionale, tenere traccia, tramite una lettura artistica, dei volti e delle storie di chi quotidianamente vive Pordenone e l’hotel.

È questo l’obiettivo di GUEST, progetto nato dal Best Western Plus Park Hotel Pordenone e da Valentina Iaccarino che ora diventa installazione fotografica permanente. L’inaugurazione si terrà venerdì 31 maggio 2024, dalle ore 18:00, in hotel con la presenza dell’autrice e la presentazione della pubblicazione dedicata.

“Siamo emozionati e orgogliosi di questa iniziativa artistica, ancora grazie a ospiti, clienti e collaboratori per essersi prestati a posare e a chi ha cooperato per realizzarla – dichiara Francesco de Felice proprietario dell’hotel – Da sempre cerchiamo di rendere unica e memorabile la permanenza nel nostro albergo e poterlo fare attraverso l’arte è fantastico!”.

Guest mette in luce una selezione di ritratti fotografici che ritraggono diversi ospiti dell’hotel, immortalati tra il 2016 e il 2019. Insieme a nomi illustri della politica e del giornalismo italiano, davanti all’obiettivo si sono alternati creativi, registi, fotografi, scrittori, poeti da ogni parte del mondo, ma anche manager, professionisti e collaboratori. I ritratti fotografici realizzati rappresentano così una nuova modalità di raccontare la diversità di situazioni, stili di vita, storie e personalità che si trovano a condividere un comune luogo di incontro.

L’installazione è costituita da stampe fotografiche di vari formati e da diciotto fogli di provini a contatto, che raccontano, oltre alle persone ritratte, anche le storie degli scatti stessi. All’interno di ciascun foglio di provini si possono scorrere infatti diverse pose, diversi atteggiamenti, diversi tentativi, regalando così all’osservatore un ulteriore livello di lettura all’interno del processo fotografico, solitamente nascosto.

In occasione dell’inaugurazione, verrà presentata anche la pubblicazione Guest Book, una speciale versione del libro ospiti dell’hotel con i provini a contatto come testimonianze fotografiche, arricchito da un testo di Nico Covre.

L’istallazione fotografica permanente rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00. È comunque consigliato contattare in via preliminare la struttura per verificare la disponibilità delle visite.