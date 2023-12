Incontro natalizio con autisti volontari Ail Pordenone

PORDENONE – Come ogni anno, durante il periodo delle festività natalizie e successivamente alla Campagna Nazionale delle Stelle di Natale Ail, importante e sentito il momento degli scambi augurali natalizi con i volontari autisti Ail Pordenone.

Angelo Vecchio, Guido Bottecchia, Carlo De Conto, Gianni Barei, Luca Capelli , Roberto Piccinin, Roberto Vessia, Vincenzo Sansalone e Vito Marsura hanno ricevuto dal Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera in rappresentanza anche del Consiglio Ail gli auguri per le prossime festività natalizie e soprattutto i più profondi e continui ringraziamenti per la loro disponibilità volontaria nel rendersi utili nell’accompagnare durante tutto l’ anno le persone e i familiari di coloro che richiedono un servizio di trasporto da casa ai vari centri di cura dislocati in tutta la regione ma anche oltre.

Oltre a tutto ciò si sono aggiunte le sincere parole e pensieri di stima e apprezzamento che giungono da più parti e che fanno emergere la solidale e fondamentale opera dell’ associazione anche in questo servizio e contributo.

Stefano Boscariol