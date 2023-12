Loperfido (FdI) “gran lavoro Gdf Pordenone, RdC sistema flop”

PORDENONE – “La Guardia di finanza di Pordenone in queste ore ha smascherato l’ennesima truffa riguardante il Reddito di Cittadinanza.

Si tratta di 73 cittadini extracomunitari che hanno falsamente dichiarato di possedere un permesso di soggiorno “per soggiornanti di lungo periodo” e verso i quali sono stati erogati contributi pari a 433.000 euro. Complimenti alle Fiamme gialle pordenonesi per aver scoperto e messo in evidenza l’ennesima falla del sistema assistenziale tanto caro ai grillini, finito troppe volte per gonfiare le tasche di furbetti e truffatori.

Un provvedimento che ha squassato le casse dello Stato e alimentato il malaffare, più che aiutato i veri indigenti”: lo dichiara il deputato pordenonese di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.

Il presidente di FdI Pordenone evidenzia “l’ottimo lavoro investigativo degli agenti guidati brillantemente dal Colonnello Davide Cardia, di intesa con le altre forze dell’ordine, di enti e istituzioni.

Di un sistema sicurezza Pordenone che grazie alle competenze, alla fiducia reciproca e il lavoro di squadra conferma periodicamente tutto il suo valore. Una garanzia di sicurezza per i cittadini, anche nei periodi più complicati; una garanzia di efficace contrasto per delinquenti di ogni genere: Pordenone non è casa vostra”.