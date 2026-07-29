Infortunio sul lavoro in centro: operaio colpito alla testa durante un cantiere di restauro

PORDENONE – Momenti di apprensione nella giornata di mercoledì 29 luglio nel centro di Pordenone, dove si è verificato un infortunio sul lavoro all’interno di un cantiere edile allestito in corso Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio impegnato negli interventi di restauro di un palazzo sarebbe stato colpito alla testa da una trave che, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente caduta durante le lavorazioni.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118, arrivato con un’ambulanza e l’automedica per prestare le prime cure al lavoratore ferito. Dopo essere stato stabilizzato, l’operaio è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le circostanze in cui si è verificato l’infortunio.

Le cause dell’accaduto sono ora al vaglio delle autorità competenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’operaio né sull’eventuale sospensione delle attività nel cantiere.