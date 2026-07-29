Arti e Sapori, la 20^ edizione dal 31 luglio al 2 agosto

ZOPPOLA – Vent’anni di storia non sono solo un anniversario da celebrare ma un patrimonio da custodire e allo stesso tempo un punto di partenza per guardare avanti. È da questa consapevolezza che nasce la 20ª edizione di Arti e Sapori, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Zoppola APS e promossa dall’amministrazione comunale in programma dal 31 luglio al 2 agosto nel centro storico di Zoppola.

Nata come innovativo festival internazionale degli artisti di strada, negli anni Arti e Sapori è cresciuta fino a diventare un appuntamento capace di coinvolgere associazioni, ristoratori, artigiani, produttori, trasformando vie, piazze e corti di Zoppola in luoghi di incontro e scoperta.

Lindo Pagura, ideatore della manifestazione, ritorna dopo qualche anno alla direzione artistica di Arti e Sapori 2026 , creando un collegamento diretto tra le origini della manifestazione e la sua evoluzione.

” Questa manifestazione nasce dal desiderio di raccontare il territorio attraverso le tante espressioni che lo rendono unico: le sue produzioni, le sue tradizioni, le persone che lo vivono ogni giorno. Ritrovare lo spirito delle origini significa custodire quell’identità, ma allo stesso tempo avere il coraggio di rinnovarla, aprendo nuovi spazi alla creatività, alla contaminazione e al coinvolgimento di tutte le generazioni. La 20ª edizione vuole essere proprio questo: un ponte tra memoria e futuro, una festa collettiva capace di raccontare il bello e il buono della nostra terra con uno sguardo contemporaneo.”

Il commento di Lindo Pagura.

Il programma 2026 conferma la vocazione multidisciplinare della manifestazione con 23 stand enogastronomici e 10 punti evento distribuiti nel centro storico di Zoppola. Un percorso dove il pubblico potrà incontrare produttori, ristoratori, artisti e associazioni, vivendo un’esperienza che va oltre la semplice degustazione e diventa occasione di conoscenza e relazione.

Tra le novità più importanti dell’area gastronomica debutta Eccellenze del Gusto, uno spazio dedicato a sei ristoratori del territorio che presenteranno i loro piatti più rappresentativi, valorizzando la qualità della cucina locale e la capacità degli chef di reinterpretare la tradizione con sensibilità contemporanea.

Il cuore culturale della manifestazione sarà invece rappresentato da un ricco percorso dedicato all’arte, alla fotografia, alla danza e alla creatività.

Nel cuore di Arti e Sapori 2026, i muri di Casa Bomben in Via Roma si trasformano in una grande galleria a cielo aperto grazie a Officina dello Sguardo, uno spazio dedicato alla fotografia e alla videoproiezione per offrire ai visitatori un viaggio tra natura, paesaggio, storia, cultura e memoria del territorio. Tra i video in programmazione ci anche una rievocazione dei 20 anni di Arti e Sapori attraverso le foto di Gino Pignat, custode di un ricchissimo archivio di immagini di Zoppola.

Accanto a questa esperienza prenderà vita Cantiere Creativo, una vera e propria officina artistica che raccoglierà una carrellata di artisti locali e permetterà al pubblico di assistere alla nascita delle opere attraverso incontri e performance dal vivo.

Uno dei protagonisti sarà Alessandro Lazzer, che accompagnerà i visitatori alla scoperta della pittura ad affresco, una delle più antiche e affascinanti tecniche artistiche, attraverso dimostrazioni dal vivo. La giovane illustratrice zoppolana Laura Pizzato presenterà la sua opera più nota e premiata, il cortometraggio “The Lost White”, un racconto di crescita e trasformazione che accompagna il protagonista verso il cambiamento.

Il programma vedrà inoltre le performance di Luciano Bellet con “Dripping per sottrazione”, una ricerca sulle potenzialità espressive del colore attraverso stratificazioni, interventi e rimozioni; Silvano Menegon con opere realizzate attraverso pittura acrilica e collage; Stefano Jus con “Ombre”, una performance dedicata al rapporto tra luce, presenza e percezione; e Angelo Toppazzini, che presenterà il progetto “Bozzetto per una fontana”, dedicato alla riqualificazione artistica della fontana davanti al Municipio. Ci sarà spazio anche per l’arte del mosaico con la giovane artista di Clauzetto Stella Zannier, che dimostrerà come nascono le sue opere.

Accanto all’arte, Arti e Sapori propone un programma dedicato alla musica e allo spettacolo.

Note di Spirito, Unusual Sounds e Tramonti Sonori trasformeranno il giardino di Casa Lotti e il parcheggio della canonica in salotti musicali all’aperto dove prenderanno vita sperimentazioni musicali e contaminazioni tra jazz, swing, musica etnica e folk.

Per la prima volta la manifestazione apre inoltre le porte al Teatro Popolare, con tre appuntamenti nella suggestiva cornice di Borgo Castello dedicati al sorriso, alla tradizione e al talento delle compagnie locali amatoriali, capaci di raccontare la comunità attraverso la comicità e la forza del palcoscenico.

Piazza Vittorio Emanuele ospiterà invece Ballando sul Mondo, un viaggio attraverso danza contemporanea, balli di gruppo, danze etniche e folk, fino alle performance di danza aerea e acrobatica.

Grande attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni con la nascita di JAM LAB, l’area No Alcohol dedicata ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, realizzata dai giovani per i giovani. Uno spazio di socialità e creatività con cocktail analcolici, food di qualità, band emergenti, street dance, scuole di musica e DJ set, per promuovere un modo nuovo e consapevole di vivere il divertimento. L’Isola che non C’è invece sarà lo spazio bimbi con laboratori creativi e musicali, letture, spettacoli e giochi di una volta.

Arti e Sapori 2026 non dimentica la sua anima più autentica. Davanti al Municipio di Zoppola, il pubblico potrà vivere tre serate dedicate al circo contemporaneo con artisti e compagnie internazionali, tra acrobazie, giocoleria, comicità e spettacolari con il fuoco.

“La ventesima edizione rappresenta un passaggio importante per la nostra manifestazione – sottolinea il presidente della Pro Loco Zoppola Roberto Burel–. Abbiamo voluto costruire un programma capace di coinvolgere 3 generazioni, dai bambini agli adulti fino ai nonni, valorizzando le competenze e le passioni che fanno grande la nostra comunità. Arti e Sapori è il risultato di un lavoro collettivo che ogni anno coinvolge volontari, associazioni, amministrazione comunale, artisti, produttori e cittadini: è questa la vera forza della manifestazione.”

Arti e Sapori si conferma così un appuntamento capace di raccontare il territorio attraverso tutte le sue espressioni: il gusto, l’arte, la cultura, la musica e la partecipazione della comunità. Tutto il programma nel sito web www,artiesapori.com