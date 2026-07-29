A Cordovado FdI organizza un incontro pubblico sulle nuove Province

CORDOVADO – Un momento di approfondimento e confronto dedicato al futuro degli enti intermedi in Friuli Venezia Giulia. Martedì 4 agosto, alle 20.45, nell’arena esterna di Palazzo Cecchini a Cordovado, il Circolo di Fratelli d’Italia di Cordovado, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena organizza l’incontro pubblico dal titolo “Nuove Province in Friuli Venezia Giulia: funzioni e prospettive”.

Interverranno l’europarlamentare Alessandro Ciriani (ECR-FdI), il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido e il consigliere regionale Markus Maurmair, che offriranno alla cittadinanza un quadro politico e istituzionale sul percorso di reintroduzione delle Province in Friuli Venezia Giulia, approfondendone il ruolo, le competenze e le prospettive future nell’assetto amministrativo del territorio.

In seguito all’approvazione del Parlamento della riforma costituzionale dello Statuto FVG, in occasione della quale l’On. Loperfido aveva evidenziato il ritorno delle Province come scelta di responsabilità da parte della politica, per fornire alle Istituzioni uno strumento per essere più vicino ai cittadini e dare risposte rapide alle istanze delle comunità, il Consiglio regionale ha approvato la legge sul ritorno delle Province a fine giugno. Gli enti, che sostituiranno gli Edr, saranno operativi con un commissario dal 1 gennaio 2027, ma un emendamento di Fratelli d’Italia ha condizionato la prima tornata elettorale solo dopo l’introduzione delle competenze, stabilite con sei leggi di settore e la relativa legge elettorale.

«Questa serata nasce dalla volontà di offrire ai cittadini un’opportunità concreta per comprendere quale sarà il ruolo delle nuove Province e quali funzioni saranno chiamate a svolgere nel prossimo futuro – dichiara Gianluca Ambrosio, coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia di Cordovado, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena, che introdurrà l’incontro -. Si tratta di un tema che riguarda da vicino amministrazioni, imprese e famiglie, ed è quindi fondamentale promuovere un confronto serio e informato. La presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni consentirà di approfondire prospettive e competenze degli enti intermedi, rispondendo ai dubbi e alle domande dei cittadini».