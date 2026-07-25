Si riaccende il TU27 con uno spettacolo dedicato a San Francesco

PORDENONE – Lunedì 27 luglio, alle ore 21.30, il TU27 – Teatro Urbano di Piazza della Motta si accende con uno spettacolo multimediale che intreccia teatro, danza, musica dal vivo e immagini per raccontare un San Francesco insolito, umano, sorprendentemente attuale.

“Francesco, nostro contemporaneo” è il titolo dell’evento ideato da Giuseppe Emiliani, con la collaborazione artistica di Federico Cautero, che porta in Piazza della Motta un ritratto inedito del Santo di Assisi: un uomo profondamente vivo, radicale e visionario, tormentato e appassionato, capace di mettere in discussione le convenzioni del proprio tempo e di ridefinire il rapporto tra fede, società e potere. Il pubblico viene accompagnato e avvolto in una rappresentazione che restituisce tutta l’attualità del messaggio francescano e San Francesco diventa così una presenza viva, capace ancora oggi di interrogare le nostre coscienze e di confrontarsi con le inquietudini del presente

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Piazza della Motta si accende di uno spettacolo che promette di essere davvero sorprendente e suggestivo: un linguaggio scenico contemporaneo che unisce parola, movimento, musica e immagini proiettate sulle facciate dei palazzi della piazza, in un dialogo costante tra performance e spazio urbano.

Questo appuntamento fa parte di un palinsesto che ha già riscosso un grande successo di pubblico, coinvolgendo tante realtà e associazioni della città e regalandoci numerosi eventi di grande qualità. Un percorso che continuerà con altri spettacoli e iniziative per vedere il TU27 ancora e sempre più acceso nel corso del 2027.”

A dare corpo e voce al progetto sono Giancarlo Previati, Marta Richeldi e Virginio Gazzolo, interpreti dello spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Emiliani, con le scenografie di Federico Cautero. Le musiche dal vivo sono affidate al Pizzamei Sting Quartet, mentre la componente coreutica vede in scena le allieve del corso di formazione professionale della Sala Teatro Danza Step. Le proiezioni trasformeranno Piazza della Motta in un ambiente evocativo e immersivo, capace di accogliere e amplificare la dimensione poetica dell’intero evento.

Lo spettacolo è frutto della collaborazione di numerose altre figure professionali: Elke Burul (suggeritrice), Angela Vanone (direzione di scena), Simone Sant (audio), Media Digital Business (servizio tecnico), Stefano Nicolao (costumi), Italy q.b. (coordinamento e direzione artistica), Morena Barcone (coreografia) e Claudio Pizzamei (direzione musicale).

Informazioni pratiche

Ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, replica martedì 28 luglio 2026, sempre alle ore 21.30.

Durata dello spettacolo: circa 40 minuti. Tutte le informazioni su www.pordenonecapitale2027.it