Artigianato in Passerella. L’eleganza del saper fare illumina la notte di Pordenone

PORDENONE – Una serata di moda, bellezza e talento artigiano animerà il cuore di Pordenone con la nuova edizione di “Artigianato in Passerella”, l’evento promosso da Unione Artigiani – Confartigianato Imprese Pordenone, in concomitanza con la finale regionale di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”, valida per la selezione di Miss Italia 2026.

L’antico chiostro dell’Ex Convento di San Francesco si trasformerà in una passerella di creatività e stile, dove le imprese artigiane del territorio presenteranno le proprie creazioni sartoriali e artistiche, frutto di passione, competenza e tradizione. Un incontro tra moda e manifattura, tra giovani talenti e maestri artigiani, che racconta la bellezza del “fatto a mano” e la forza delle idee che nascono nei laboratori del Friuli Venezia Giulia.

“Artigianato in Passerella è molto più di un evento – è un racconto collettivo di eleganza e identità territoriale,” afferma Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone. “Ogni abito, ogni accessorio, ogni dettaglio porta con sé la storia di chi lo ha creato. È la dimostrazione che l’artigianato non è solo tradizione, ma anche innovazione, cultura e bellezza condivisa.”

La manifestazione, realizzata con il sostegno di CATA FVG, Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Pordenone, offrirà al pubblico una serata di grande fascino e partecipazione, con ampia copertura mediatica sui principali canali social e sulle emittenti locali. Un’occasione per celebrare l’eleganza, la creatività e la vitalità delle imprese artigiane, protagoniste di una regione che sa coniugare stile e sostanza.

“Invitiamo i cittadini a partecipare a questo evento – conclude Pascolo – per vivere insieme un momento di orgoglio e bellezza, dove l’artigianato diventa spettacolo e la moda diventa linguaggio del territorio”.

Ingresso libero – posti limitati – Ex Convento San Francesco, Piazza della Motta – Pordenone