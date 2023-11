Intelligenza artificiale, Agrusti “aiuta, ma relazione con essere umano resta stringente”

PORDENONE – È stato presentato in Confindustria Alto Adriatico il LEF Operations Summit, evento organizzato dall’azienda digitale modello giunto quest’anno alla sua seconda edizione che si svolgerà il prossimo 1° dicembre con inizio alle 10.30 a San Vito al Tagliamento.

«Iniziativa di assoluto livello – ha spiegato il Presidente di CAA e LEF, Michelangelo Agrusti – che quest’anno affronta per la prima volta, in maniera organica, la questione della IA e la sua interazione con quella umana». Un momento di incontro in cui, come è stato ricordato da Marco Olivotto, Direttore generale di LEF, «sarà possibile ascoltare esperti, influenti leader aziendali, responsabili della produzione, CEO e imprenditori, che focalizzeranno nell’edizione 2023 i propri ragionamenti sulla IA, strumento che offre vantaggi alle imprese, ad esempio, attraverso l’automazione dei processi, l’analisi predittiva e la personalizzazione dei servizi; affinché ciò possa avvenire – ha detto ancora Olivotto – servono mani intelligenti altrimenti lo strumento, se utilizzato in modo banale, tale diventerà».

O forse pericoloso? Nella gran parte dell’opinione pubblica – che oggi mastica termini sconosciuti fino al boom di Chat GPT avvenuto pochi mesi fa – come ha evidenziato Agrusti «risiedono preoccupazioni, suggestioni; noi siamo positivi, sicuri che l’innovazione tecnologica e la scienza producano innovazioni che di per sé possono essere positive a patto che vengano gestite o regolamentate in modo opportuno, altrimenti il rischio è quello di stravolgere la vita. Un esempio lo forniremo con la doppia intervista che verrà fatta a me e al mio avatar (nella foto allegata) il quale, con le mie identiche fattezze e tono di voce risponderà da par suo, in totale autonomia.

L’IA, quindi, ed è questo quello che cercheremo di capire all’Operations Summit, può essere a nostro avviso uno straordinario adiuvante a patto che la relazione con l’essere umano sia sempre stringente».

Agrusti ha anche ricordato che il contesto dentro il quale si svolge il Summit è quantomai favorevole perché «qui è stato creato un ITS interamente curvato sulla IT che ha dato vita a una piattaforma di centinaia e centinaia di ragazzi che in questi anni sono diventati supertecnici e, di conseguenza, protagonisti di questi stessi cambiamenti dentro le aziende, una chance che utilizzeremo fino in fondo perché ci offre una capacità competitiva straordinaria nel sistema industriale prossimo-futuro. Stiamo già attrezzandoci per immaginare il domani del manifatturiero, diciamo i prossimi dieci anni, il piano sarà ragionevolmente pronto per la metà del prossimo anno».

Cinzia Lacopeta, co-leader Innovation & Learning Centers Europe and North America McKinsey & Company, che ha rimandato all’Operations Summit per maggiori dettagli e approfondimenti, si è soffermata sulle tre grandi macrocategorie di Generative IA con cui molte aziende multinazionali stanno attualmente sperimentando: User Interaction (l’interazione uomo-macchina, il co-pilota che aiuta un operatore del call center o chi si sta interfacciando con una macchina in linea), Content generation (automazione documentale, generazione di report strategici sfruttando più fonti esterne) o Insight extraction (risoluzione dei problemi di una linea in base agli alert che vengono ricevuti).

Di seguito il programma:

Agenda

10:30 | Benvenuto e apertura dei lavori

Marco Olivotto, Direttore Generale LEF

Cosa stanno facendo i CEO delle Top 100 imprese del mondo?

Cinzia Lacopeta, Co-leader Innovation & Learning Centers Europe and North America

McKinsey & Company

GenAI, non solo Chat GPT: il ruolo degli IT Vendor nel panorama

di innovazione a supporto del business

Simone Marchetti, Business Development Manager Oracle

Nuovi scenari, insights e opportunità offerti dalla tecnologia

Paolo Capitelli, Direttore Communities of Practices Cluster Reply

Cambiamenti delle reti produttive globali e ruolo della digitalizzazione

sull’internazionalizzazione delle imprese italiane

Alessandro Fontana, Direttore del Centro Studi di Confindustria

Tavola rotonda: opportunità, minacce, mode e successi

Pierantonio Azzalini, Executive Vice President Technology Fincantieri S.p.A.

Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana S.p.A. Stefano Mariani, IT Manager Alcar Ruote SA Maurizio Castro, Dir. Scientifico Master in Strategia Aziendale CUOA Business School ed Esperto in Relazioni Industriali

Intervista doppia:

a Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico e di LEF

e all’Intelligenza Artificiale

13:00 | Fine lavori

Modera: Alberto Orioli, Vicedirettore de Il Sole 24 Ore