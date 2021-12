Joe Bastianich e La Terza Classe, il noto chef al Capitol il 22 dicembre

PORDENONE – Mercoledì 22 Dicembre alle ore 21:00 il noto chef di origini italiane Joe Bastianich sarà ospite sul palco del Capitol, per esibirsi, assieme alla band napoletana La Terza Classe, in un concerto dalle sonorità USA, che spaziano dal folk al bluegrass e al rock. Dopo aver portato per anni l’Italia negli Stati Uniti, con questa nuova formazione Bastianich porta un po’ di America in italia.

Joe Bastianich, volto noto del piccolo schermo, nonché chef da 4 stelle Michelin, accompagna la sua passione per la cucina a quella per la musica. Fin da fin da piccolo, infatti, si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones.

Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky, che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass, nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 diItalia’s Got Talent.

Dall’incontro tra Bastianich e La terza Classe è nata una collaborazione artistica, concretizzatasi in numerosi concerti che li hanno visti l’estate scorsa in tuor in tutta Italia .

Parte il 18 Dicembre il tour invernale di dieci tappe che li vedrà protagonisti al Capitol il 22 Dicembre. Il bluegrass, il folk e l’american music, sono stili che mi appartengono da sempre, fanno parte del mio DNA italo-americano, ha dichiarato Bastianich.

Durante il concerto interpreteranno dei brani nuovi e della tradizione bluegrass, pezzi scritti ex novo da Bastianich e dalla band. Uno spettacolo coinvolgente, che invita la gente a ballare e cantare, un’immersione di due ore nel mondo musicale.

Il 2 Dicembre sono usciti un singolo e un video inediti, “The good man”, il brano è stato scritto ed arrangiato nei mesi di restrizioni dovuti alla pandemia, il testo ha tratto ispirazione da vicende autobiografiche di Joe, che sostiene: “Ero da solo ed affrontavo anche problemi personali, racconta un po’ la forza di andare avanti quando ti sembra di avere il mondo in mano e improvvisamente ti crolla tutto. Non si può cambiare ciò che è stato detto o fatto, errori e difficoltà sono insidie che possono portare a perdersi, ma alla fine i conti dicono che quando paghi i tuoi debiti il Signore dice Amen, e tu puoi sentirti sempre e comunque un brav’uomo. I momenti più brutti e più belli nella mia vita li riesco ad esprimere al meglio solamente con la mia musica.”

