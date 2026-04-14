La Neonis a Spilimbergo per chiudere la serie

Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo il rocambolesco finale di gara 1, che già gara 2 incombe: è il bello dei play off.
Mercoledì sera alle 20:30 va in onda alla Favorita di Spilimbergo il quarto della disfida Neonis – Vis. Non si sa chi vincerà, ma una cosa è certa: sarà un altro match al cardiopalma, come i 3 precedenti, tutti finiti punto a punto.
In palio per Vallenoncello il passaggio diretto alle semifinali, senza i rischi della “bella”; per Spilimbergo invece il diritto di arrivare alla gara di spareggio, un diritto che, per quanto mostrato quest’anno negli scontri diretti, meriterebbero anche. Certo che il canestro di Crestan all’ultimo secondo ha cambiato l’inerzia della partita.
Alle Aquile ha mostrato di essere capaci di vincere sempre, anche regalando quasi tutto il primo quarto, alla Vis ha fatto vedere che nemmeno una prestazione incredibile di Varuzza basta per vincere.
Di sicuro una cosa: chi riempie la Favorita mercoledì sera si godrà un gran bel antipasto di B Interregionale. Agli arbitri, Meneguzzi di Pordenone e Cotugno di Udine, il compito di farcelo godere.