Arturo Crappi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella,
i figli Alessandro, Andrea e Fabio, le nuore,
i nipoti Marek, Johnny, Jack ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 27 maggio alle ore 16.00
nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto,
ove il caro Arturo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Martedì 26 c.m. alle ore 19:30 si reciterà il santo rosario
in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Fiume Veneto.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.