La Neonis cerca il decimo “Urrah” a San Daniele del Friuli

Prima in classifica con due partite di vantaggio, terzo attacco e terza difesa della C triveneta, col miglior marcatore del campionato (Kuvekalovic): questi i numeri della Neonis Vallenoncello dopo 10 giornate di campionato.

Detta così sembra che la trasferta di San Daniele del Friuli (sabato ore 19:30 – arbitrano Angeli di Cordovado e Gorza di Gorizia) non si debba neanche giocare. Coach Brecciaroli è però troppo esperto per non cogliere le insidie presentate da una formazione giovane, figlia di un lavoro sul settore giovanile che è di esempio. In particolare, i padroni di casa possono contare su un sicuro prospetto del basket regionale: il diciottenne Umberto Romanin, che viaggia quest’anno alla media di quasi 19 punti media. Il ragazzino terribile è poi affiancato da giocatori di valore come Spangaro e Paradiso. E se non ci fossero stati gli infortuni di Bosio e Fornasiero, i friulani avrebbero avuto almeno un paio di vittorie in più.

Certo, la forza Neonis sta nella difesa, che costringe gli avversari a fermarsi a quota 62 e che è la base per l’attacco in transizione, soluzione prediletta dalle Aquile. E poi contro San Daniele Vallenoncello potrà far valere un vantaggio fisico che può orientare il match.

I presupposti per la “decima” ci sono quindi tutti, in attesa del big match di sabato prossimo contro Cordenons.