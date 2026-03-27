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La Neonis chiude il girone con una gita a Caorle

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luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Il girone di qualificazione si chiude per la Neonis con una gita al mare, il modo migliore per festeggiare un girone da primato e prepararsi in tranquillità ai playoff.

Dopo che a Cordenons le Aquile hanno lanciato un chiaro messaggio al campionato sulla loro forza, il match di domenica alle 18:00 è privo di significato per Vallenoncello, e anche per Caorle non serve a molto, visto che alla peggio in caso di sconfitta Caorle perderebbe una posizione, terza invece di seconda. I padroni di casa vorranno vendicare il 105-88 con cui la Neonis li sommerse all’andata, ma il loro vero obiettivo è di mettere chilometri nei muscoli dei molti infortunati che stanno recuperando.

Difficile quindi attendersi difese arcigne: ottima premessa per un’ora e mezza di basket champagne, che non dispiace a nessuna delle due formazioni. Sarà probabilmente l’ultima occasione di un po’ di divertimento, prima delle battaglie selvagge dei playoff.

Una buona notizia anche per la coppia arbitrale, formata dai veneti Baccin di Feltre (Bl) e Pilastro di Thiene (Vi).

Il maggior interesse non sarà quindi probabilmente il campo, ma quello che succede ad Ormelle, dove i locali sono chiamati a risolvere il puzzle ottavo posto. Ad oggi sono in lizza San Donà di Piave, Spilimbergo e Fagagna. San Donà è l’indiziata per giocarsi i quarti con le Aquile, ma lo sapremo solo vivendo, come cantava quel tale…

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