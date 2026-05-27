Linda Beltrame in Bianchi

di anni 46
Ne danno il triste annuncio la mamma Luisa, il papà Dario,
il marito Roberto, gli zii, i cugini e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 28 maggio alle ore 15.00
nella Chiesa Parrocchiale di San Foca,
ove la cara Linda giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle ore 20.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la sepoltura
nel cimitero di San Foca.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne
la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Linda Beltrame Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo