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La Neonis doppia San Daniele in una gara senza storia

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luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Neonis – San Daniele, prima contro ultima, doveva essere una gara senza storia e gara senza storia è stata. Troppa la differenza di organico fra le due squadre, acuita anche dall’assenza di Romanin, Spangaro e Fornasiero tra gli ospiti.

Se a ciò si aggiunge che San Daniele giocava senza patemi di classifica, data la sconfitta di Sacile che inchiodava i liventini all’ultimo posto a 14 punti senza bisogno di una vittoria friulana, il destino dell’incontro era già bello che segnato dall’inizio.

E difatti già il primo quarto andava in tal senso: il 20-10 dopo 7’34” era già così definitivo che coach Brecciaroli metteva in campo il play Under 17 Moschioni, che lo ripagava con una prestazione di sostanza. Nel resto del match il vantaggio delle Aquile si dilatava progressivamente, in un match che ovviamente non eccelleva per ritmo e concentrazione delle squadre, fino ad esplodere nell’ultimo quarto chiuso a favore Neonis per 29-8.

La vittoria con San Daniele rappresentava l’ultima gara casalinga della regular season. Ora le trasferte di Cordenons e Caorle per chiudere il girone, e l’11 aprile via al primo turno di play off con una tra San Donà, Fagagna e Spilimbergo in ordine di classifica attuale.

NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO – SAN DANIELE DEL FRIULI 89-44 (27-25, 42-45, 61-64)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 6, Maluta 7, Girardo 6, Bortnikovs 4, Crestan 3, Bovo 10, Righetti 6, Kuvekalovic 18, Piarchak 12, Moschioni 2, Galic 15. Non entrati: Margoni. All. Brecciaroli.

SAN DANIELE DEL FRIULI: Contardo, Di Bernardo, Cavicchiolo, Paradiso 2, Viola 3, Monticelli 14, Bosio 12, Doro, Fumolo 1, Mareschi Danieli, Visentin 10, Bravin 2. All. Bolla.

Arbitri: Covacich di Trieste e Cotugno di Udine.

Note: Nessun uscito per 5 falli.

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