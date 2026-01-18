10 C
Pordenone
domenica , 18 Gennaio 2026
La Neonis fa 13 a Fagagna

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Ennesima prova di forza della Neonis Vallenoncello che in un colpo solo sbanca Fagagna 87-61, vendica la sconfitta di un girone fa, e completa il cappotto battendo, di fila, tutte le squadre del girone.

Ancora una volta le Aquile di Vallenoncello costruiscono il loro successo nella metà campo difensiva. Lo spauracchio Ferrari, autore di un 11/12 all’andata, è stato tolto dal match dalla difesa ferrea della coppia Piarchak-Girardo: a fine match il terzo miglior marcatore del girone è stato limitato a 4 punti.

Incontro già deciso nel primo quarto sul 15-7 Neonis. Una breve distrazione negli ultimi 3’ del primo quarto riportava Fagagna in parità, ma dopo che nella pausa breve Brecciaroli “catechizzava” a dovere i suoi, le Aquile ripartivano a mille con un parziale di 12-2 che rimetteva le cose a posto.

Nel terzo quarto la difesa a zona dei padroni di casa creava un po’ di scompiglio: i collinari arrivavano a -9 sul 51-42, giusto il tempo per beccarsi un altro 9-0 che sul 60-42 chiudeva di fatto il match.

Il calendario riserva ora a Vallenoncello ancora due trasferte, a San Donà e Corno di Rosazzo. Vincendo i playoff sarebbero sicuri, e anche il primo posto nel girone verrebbe blindato.

