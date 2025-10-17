10 C
Pordenone
La Neonis riceve San Donà per l'immediato riscatto

Pordenone
luca Zigiotti
PORDENONE – Secondo turno casalingo di fila per il Neonis, che alle 19:00 di sabato a Vallenoncello cerca il riscatto contro San Donà di Piave, dopo il bruciante ko rimediato dal Fagagna, in un match diretto dalla coppia della Destra Tagliamento Colombo (Pordenone) e Gattullo (San Vito al Tagliamento).

La gara si presenta equilibrata, non solo perché le squadre sono affiancate in graduatoria, ma anche perché i due roster presentano diversi punti di contatto.
Entrambe relativamente giovani (4 over 26 per la Neonis, 3 per il San Donà), entrambe votate ad un basket veloce (82 punti di media per San Donà e 78,3 per la Neonis), differiscono soprattutto per la scelta difensiva.

La Neonis costruisce i successi proteggendo il proprio canestro (16 vittorie e 5 perse in serie C subendo 71 punti o meno), mentre San Donà non fa della difesa la propria arma principale (in C unica negli ultimi due anni su 27 partite ha subito 80 punti o più in 13 incontri, con un record negativo di 5-8).

Facile quindi immaginare una gara divertente, con frequenti ribaltamenti di fronte e azioni veloci.

Luca Zigiotti

